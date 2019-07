Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) L'di Mitiga in Libia ha fermato il traffico aereo dopo essere stato preso di mira da unaereo, lo scrive il sito di al-Arabiya che cita una dichiarazione. Si tratta dell'unicofunzionante a, già attaccato per diversi mesi dall'esercito nazionale libico con sede a est. Sabato, era stata annunciata per imminente una nuova offensiva delle forze del maresciallo Khalifa Haftar per la conquista della capitale del Paese africano.

SkyTG24 : Allarme terrorismo, piloti italiani chiedono stop ai voli per il Cairo - Agenzia_Italia : Sospesi i voli all'aeroporto di Tripoli 'sotto attacco' - MediasetTgcom24 : Libia, razzi vicino all'aeroporto di Tripoli: voli sospesi #Libia -