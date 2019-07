Sorteggio Coppa Italia live | tutti gli accoppiamenti in diretta

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Grande attesa per la, una competizione che preannuncia grande spettacolo, sono tante le squadre intenzionate a lottare ed arrivare il più lontano possibile. Sono pronti a decidersii turni che si disputeranno fino alla finale del 13 maggio 2020, nel primo turno eliminatorio presenti 27 squadre di Serie C più 9 del campionato di Serie D. Nel dettaglio per quanto riguarda la Serie C sono tante le piazze importanti in grado di essere protagonista, stiamo parlando su tutte di Catania, Casertana, Monza, Novara e Reggina. Nel dettaglio, vediamo le 29 squadre di C ammesse al Primo Turno: Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, FeralpiSalò, Fermana, Francavilla, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Sambenedettese, Siena, ...

SerieA : Il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della #CoppaItalia 2019/2020 avrà luogo il 22 luglio 201… - gilnar76 : LIVE – Coppa Italia 2019-2020, sorteggio del tabellone e avversarie #Inter #Amala #Fcinternazionale #Forzainter… - karda70 : RT @SerieA: 78 squadre per inseguire un sogno: la #CoppaItalia! Oggi alle 15:00 verranno sorteggiati gli accoppiamenti del tabellone! Leggi… -