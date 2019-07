Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti al 22 luglio 2019

Sondaggi elettorali IPSOS : giù PD e FI. Bene la Lega : Sondaggi elettorali IPSOS: giù PD e FI. Bene la Lega Nell’ultimo Sondaggio politico elettorale di IPSOS – l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli – si palesa il buon momento della Lega. La trama del possibile finanziamento ilLegale ricevuto dai russi non ha inciso in maniera significativa sulle intenzioni di voto del carroccio (così come mostrato dal nostro ultimo Sondaggio esclusivo). Vediamo, allora, le intenzioni ...

Sondaggi politici elettorali 14-20 luglio 2019 : ultimi dati di tutti i partiti : Sondaggi politici elettorali 14-20 luglio 2019: ultimi dati di tutti i partiti Continuano a pieno regime le rilevazioni dei principali istituti demoscopici italiani. La settimana appena trascorso è stata segnata dal proseguio del dibattito sul supposto finanziamento ricevuto dalla Lega da parte dei russi, dalla vicenda di Bibbiano e dall’ultima crisi di governo (che sembra essere già superata). Per la gran parte degli istituti, non ...

Sondaggi elettorali del Termometro - Lega stabile al 37 - 9% - l’affaire russo non incide : Sondaggi elettorali del Termometro, Lega stabile al 37,9%, l’affaire russo non incide Anche per i nostri Sondaggi elettorali non vi è alcun effetto dello scandalo sui presunti finanziamenti russi alla Lega sulle intenzioni di voto. Il partito di Salvini rimane su livelli altissimi di consenso, al 37,9%, esattamente come settimana scorsa. E stacca in modo deciso il Movimento 5 Stelle, al 17,1% come alle europee, e il Pd, che con il 23,1% ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Russia-Lega - vicenda seria per 58% degli italiani : Sondaggi elettorali Tecnè: Russia-Lega, vicenda seria per 58% degli italiani Per il 58% degli italiani il caso Russiagate è una vicenda seria da approfondire. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire. Secondo il 21,3% degli intervistati le notizie riguardanti presunti rapporti tra Lega e Russia sono state utilizzate pretestuosamente per attaccare Salvini. Il 20,7% preferisce non esprimersi a riguardo. Sondaggi ...

Sondaggi politici elettorali : Lega non risente del Russiagate e cresce - Pd sopra al M5S : Sono ore in cui si cerca di capire quale potrebbe essere il destino dell'attuale governo. I dissidi tra Lega e Movimento Cinque Stelle potrebbero aprire scenari di crisi che, a quel punto, porterebbero l'Italia di fronte ad un bivio. Quello che, in realtà, chiamerebbe ad una scelta il Presidente Mattarella. Da una parte ci sarebbe la possibilità di provare a mettere in piedi una nuova maggioranza ed un nuovo governo, dall'altra quella di andare ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Russiagate non influisce sul voto per ora : Sondaggi elettorali Tecnè: Russiagate non influisce sul voto per ora In un’intervista a Il Sussidiario.net, Carlo Buttaroni, presidente dell’istituto di Sondaggi Tecnè, ha affermato che, per ora, il Russiagate italiano non ha impattato sulle intenzioni di voto degli italiani. Per questo la Lega, nell’ultima settimana, è data in crescita da alcuni istituti e in flessione di appena lo 0,1 dalla stessa Tecnè che sonda il Carroccio al ...

Sondaggi elettorali - nonostante l’inchiesta sui fondi russi la Lega continua a crescere! : Neanche l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega riesce a indebolire il Carroccio. Il partito di Matteo Salvini, al contrario, sembra riuscire a rafforzarsi nonostante questa vicenda che, secondo molti, avrebbe potuto intaccare il consenso del primo partito in Italia. Gli ultimi Sondaggi, invece, mostrano l’esatto contrario: la Lega continua a crescere e stacca sempre più nettamente tutti gli inseguitori. A certificare il mancato ...

Sondaggi elettorali Piepoli : Lega ancora in crescita nonostante Savoini : Sondaggi elettorali Piepoli: Lega ancora in crescita nonostante Savoini Il caso Moscopoli non danneggia la Lega che, anzi, incrementa il proprio consenso. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli per Affaritaliani.it, secondo cui il Carroccio nell’ultima settimana ha guadagnato mezzo punto passando dal 35,5 al 36%. Agli italiani sembra non interessare la vicenda che vede indagato per corruzione ...

Sondaggi elettorali : Euromedia “M5S stabile - Pd in calo. Male FI” : Sondaggi elettorali: Euromedia “M5S stabile, Pd in calo. Male FI” Gli ultimi Sondaggi elettorali di Euromedia diffusi a Omnibus su La7, hanno fornito dati piuttosto significativo sull’andamento dell’umore elettorale di questi ultimi tempi. Stando a quanto riporta la direttrice dell’istituto Alessandra Ghisleri, il M5S risulterebbe stabile ai livelli delle europee. Chi invece, rispetto allo scorso fine maggio, è in calo è il PD di Nicola ...

Sondaggi elettorali GPF - Emilia Romagna - Lega di poco avanti sul Pd : Sondaggi elettorali GPF, Emilia Romagna, Lega di poco avanti sul Pd Salvini ha messo da tempo l’Emilia Romagna nel mirino. Al leader della Lega non basta aver conquistato in questa parte di anno solare Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte. Vuole fare en plein e la ciliegina sulla torta potrebbe essere una delle regioni rosse, culla dei partiti di sinistra e roccaforte del Pd. La regione andrà al voto in autunno e il risultato è ...

Sondaggi elettorali Gpf : cresce la fiducia in Matteo Salvini : Sondaggi elettorali Gpf: cresce la fiducia in Matteo Salvini cresce la fiducia nel ministro dell’Interno Matteo Salvini che raggiunge il premier Giuseppe Conte nella speciale classifica dei leader politici redatta da Gpf Inspiring Research per La Notizia. Il leader della Lega ottiene ora il 54% di gradimento. “Il caso Sea Watch ha portato altra acqua al mulino di Salvini: la fiducia nel leader della Lega sale, ma ci sarà da ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega flette leggermente - su M5S e Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega flette leggermente, su M5S e Pd L’ultimo Sondaggio Tecnè realizzato tra il 10 e 11 luglio vede una leggera flessione della Lega e una crescita contenuta di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Non è ancora certo che il calo del Carroccio (-0,2 al 37,1%) sia dovuto al caso Moscopoli che vede implicato un imprenditore vicino al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Per saperlo bisognerà vedere ...

Sondaggi elettorali SWG - Lega sempre fortissima - è il PD a calare : Sondaggi elettorali SWG, Lega sempre fortissima, è il PD a calare Nessun effetto. Come ha detto Salvini, dello scandalo sui presunti finanziamenti russi alla Lega il suo partito non sta patendo le conseguenze. Gli italiani, almeno a leggere i Sondaggi elettorali Swg per il Tg La7, non appaiono essere condizionati da quanto trapela dai media, la Lega non solo non appare danneggiata, ma anzi risulta in leggero aumento rispetto ai già ...

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere