Softball | Preolimpico 2019 | da domani la caccia a Tokyo 2020 Italia e Olanda | in due per

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) A Utrecht sembra davvero tutto pronto per la rivincita degli Europei dicon il torneo di Qualificazione Olimpica che assegna un posto aper Europa e Africa. Gareggiano in otto per quel pass con destinazione Giappone, ma sonoa recitare il ruolo di favorite. La sfida di Ostrava, dunque, appare prossima a ripetersi in terra olandese. Entrambe le formazioni sono all’incirca le stesse degli Europei, con la novità di Emily Carosone per il team azzurro e, per entrambe, la necessità di dover rinunciare a un paio di elementi poiché la WBSC impone che gli elementi della squadra siano 15, non uno di più. Prima di arrivare alla sfida decisiva, però, bisogna giocarsi quattro partite: tre del girone eliminatorio e una dell’eventuale Super Round. Le azzurre affronteranno, in questo ordine, Botswana, Repubblica Ceca e Francia. Se la formazione africana e ...

zazoomnews : Softball Preolimpico 2019: il calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia. Come vederla in tv e streamin… - OA_Sport : #Softball, Preolimpico 2019: il calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia. Come vederla in tv e stream… - zazoomnews : Softball Preolimpico 2019: il regolamento della manifestazione. Come ci si qualifica a Tokyo 2020 e cosa succede in… -