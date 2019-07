Soccorso e trasportato in ospedale alpinista italiano ferito in Pakistan

Corleone - ciclista di Partinico cade e sbatte la testa - è grave : trasportato il eliSoccorso a Palermo : E’ caduto mentre percorreva la strada tra Corleone e Prizzi, ora si trova in ospedale in prognosi riservata. Si tratta di G.R., residente a Partinico. L’uomo, di 50 anni, stava attraversando in bicicletta la strada statale 118 che collega i due paesi del Corleonese, quando una volta giunto in contrada Margi, per cause che sono da accertare, è caduto sbattendo violentemente il capo per terra. Il ciclista è stato trasportato in gravi ...

Corleone - ciclista di Partinico cade e sbatte la testa - è grave : trasportato il eliSoccorso a Palermo : E’ caduto mentre percorreva la strada tra Corleone e Prizzi, ora si trova in ospedale in prognosi riservata. Si tratta di G.R., residente a Partinico. L’uomo, di 50 anni, stava attraversando in bicicletta la strada statale 118 che collega i due paesi del Corleonese, quando una volta giunto in contrada Margi, per cause che sono da accertare, è caduto sbattendo violentemente il capo per terra. Il ciclista è stato trasportato in gravi ...