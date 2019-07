Smartphone Honor 20 Pro offre buone prestazioni e autonomia | ma lo schermo poteva essere

C’è solo Android nel futuro di Smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Ecco gli Smartphone Honor che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da questo mese in Italia : HONOR ha annunciato la lista degli smartphone che riceveranno il tanto atteso aggiornamento alla EMUI 9.1 o alla Magic UI 2.1 a partire dal mese di luglio. Ecco le novità in arrivo sulla gamma. L'articolo Ecco gli smartphone HONOR che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da questo mese in Italia proviene da TuttoAndroid.

Questi sette Smartphone Honor riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 : Dopo che Huawei ha confermato quali smartphone riceveranno l'aggiornamento ad Android Q, scopriamo cosa succederà ai modelli HONOR. L'articolo Questi sette smartphone HONOR riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Ben 9 Smartphone Huawei e Honor non di fascia alta con GPU Turbo 3.0 : lista device e giochi interessati : Ci sono alcune interessanti novità da prendere assolutamente in considerazione oggi 17 luglio per tanti utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor, soprattutto quelli di fascia non altissima. Da mesi su queste pagine non vi riportavamo aggiornamenti riguardanti il mondo di GPU Turbo 3.0, stando al nostro ultimo report sull'argomento, per il semplice motivo che dal produttore asiatico non siano pervenuti riscontri degni di nota. Oggi però ...

Immancabile Android Q e EMUI 10 su 7 Smartphone Honor - prima lista ufficiale : Su quali smartphone Honor arriverà EMUI 10 e naturalmente Android Q? Il brand di smartphone "low-cost" è talmente diffuso anche dalle nostre parti da rendere la risposta a questa domanda davvero importante. Per fortuna è stata la stessa azienda a fornire una prima lista di dispositivi compatibili con la nuova esperienza software. prima ma non unica, per fortuna. A riportare il primo elenco di smartphone Honor predestinati fin da subito a ...

GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti Smartphone Huawei e HONOR : GPU Turbo 3.0, funzionalità sviluppata da Huawei per migliorare l'esperienza di gioco, verrà rilasciata anche per gli smartphone di fascia bassa. L'articolo GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 Smartphone : Huawei ha fatto partire dalla Cina il rollout della nuova EMUI 9.1 beta per alcuni suoi modelli di smartphone Android: tra questi Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e HONOR 9. L'articolo Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 smartphone proviene da TuttoAndroid.

Partita la beta EMUI 9.1 per 8 vecchi Smartphone Huawei e Honor in Cina - a ruota in Italia? : La beta EMUI 9.1 compie un nuovo passo in avanti verso smartphone Huawei e Honor meno recenti. Il programma di sperimentale da oggi 15 luglio coinvolge in effetti) device non più di recente uscita ma comunque diffusissimi globalmente e anche in Italia. A fine maggio, sulle pagine di OM, era stata riportata la notizia elativa alla certa inclusione di un nutrito gruppo di 10 smartphone tra quelli destinati ad avere appunto la beta di EMUI 9.1 ...

Honor 20 - lo Smartphone per chi cerca tanta autonomia e prestazioni elevate - spendendo un po’ : Honor 20 è uno smartphone di fascia medio alta che ha nei suoi punti di forza autonomia, ergonomia e prestazioni. Il cliente ideale è chi cerca tanta autonomia e prestazioni di alto livello, senza tralasciare ergonomia e qualità costruttiva. Il prezzo (499 euro) è un po’ alto rispetto ai diretti concorrenti come il Mi 9 di Xiaomi e lo ZenFone 6 di Asus, la memoria non è espandibile e manca la presa jack per le cuffie. ...

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi Smartphone Honor serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno. L'articolo Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X proviene da TuttoAndroid.

Ecco i 16 Smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

View 30 - ecco cosa sappiamo sul primo Smartphone 5G di Honor : (Foto: Weibo) Honor View 30 inizia a far parlare di sé con una prima infornata di indiscrezioni sulla composizione della scheda tecnica del futuro top di gamma che sarà verosimilmente svelato nella prossima stagione dal brand “giovane” di Huawei. Per ora è conosciuto come Honor V30, ma verosimilmente si seguirà la stessa strategia commerciale del precedente Honor View 20, che era noto anche come Honor V20. cosa mette sul piatto? Da quanto ...

Ecco i 16 Smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

HONOR lancerà Smartphone 5G entro la fine dell’anno : Il presidente onorario di ha confermato che il produttore è al lavoro su uno smartphone 5G, aggiungendo che sarà lanciato nella seconda parte del 2019. L'articolo HONOR lancerà smartphone 5G entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.