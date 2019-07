SKY – Napoli | nuovi contatti per Pépé | il Lille apre allo sconto Il punto sulla

SKY Sport : “Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé - i dettagli” : Secondo Sky Sport Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé, sta pensando di inserire Adam Ounas nella trattativa : “Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di spessore e sono in ribasso le quotazioni di James Rodriguez, dato più vicino all’Atletico Madrid. Per questo il club azzurro potrebbe decidere di fiondarsi definitivamente su Nicolas Pépé del Lille, per il quale è già pronta un’offerta con l’inserimento di ...

SKY – Inglese : “Il Parma una famiglia - ecco perché ho lasciato Napoli” : Roberto Inglese sceglie ancora il Parma: l’attaccante italiano ha spiegato i motivi del suo ritorno in Emilia, ai microfoni di ‘Sky Sport, il classe ’91 ha preferito un club meno blasonato rispetto agli azzurri: “Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto fortemente e sono davvero contento di essere ...

Amichevole Napoli-Cremonese : il 24 luglio in tv su SKY con differita su TV8 : Il Napoli chiuderà il ritiro estivo a Dimaro con l’Amichevole contro la Cremonese. L’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24 luglio alle ore 17.30. I tifosi partenopei avranno modo di vederla in diretta tv su Sky, nonché in streaming su Sky Go. Per chi non possiede un abbonamento pay-tv, ci sarà la possibilità di seguire la partita in differita su TV8 alle ore 21.30. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno vedersela contro la squadra di Massimo ...

Napoli-Cremonese - streaming e tv : dove vedere la partita su SKY : dove vedere Napoli – Cremonese streaming e tv, amichevole Napoli Cremonese streaming| Napoli-Cremonese: Terza uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno la Cremonese nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti. Napoli Cremonese in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa ...

SKY – James Rodriguez si allontana - Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo : Ounas contropartita. Il punto : SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita. Gianluca Di Marzio dà per ormai arenata la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano James Rodriguez. Quindi la scelta del club azzurro di puntare su Pépé. Di seguito l’ analisi del collega di Sky Sport sul ...

SKY : il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi : Se Antonio Conte parlando del mercato ha parlato della necessità dell’Inter di snellire l’organico, il Napoli cerca di dare una m ano ai nerazzurri. Secondo la redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per Mauro Icardi. Non più una suggestione dunque quella di vedere l’argentino in azzurro, ma una possibilità concreta. Le due società avrebbero l’intesa ...

Ultim’ora SKY – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...

Napoli-Pepé - SKY – Passi avanti nella trattativa : il Lilla apre allo sconto e all’inserimento di una contropartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...

SKY – Vinicius al Benfica a titolo definitivo - il calciatore ha già lasciato il ritiro del Napoli : cifre e dettagli : Ultime di mercato da Sky. Gianluca Di Marzio ha annunciato il passaggio di Vinicius al Benfica. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà al Benfica a titolo definitivo. 17 milioni di euro, la cifra dell’affare Vinicius ha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione ...

Napoli-Cremonese in tv : l'amichevole visibile in chiaro su SKY mercoledì 24 luglio : La terza amichevole estiva del Napoli sarà contro la Cremonese allenata dall'ex calciatore partenopeo Massimo Rastelli. La gara sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati Sky il 24 luglio, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Serie A, in alternativa potrà essere seguita in streaming utilizzando la piattaforma Sky Go. Questa sfida sarà un'ottima occasione per testare il grado di preparazione a cui sono giunti gli uomini di Ancelotti durante ...

SKY – Di Marzio : “Rog via da Napoli - é fatta” : Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport annuncia la cessione di Marko Rog al Cagliari: “Marko Rog è vicino al trasferimento al Cagliari. La squadra sarda ha superato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte che aveva la priorità del giocatore, ma offriva solamente il prestito. La squadra di Giulini acquisterá il giocatore dal Napoli sulla base di 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di ...

Mertens a SKY : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...