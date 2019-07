Sky | la centrale del pezzotto | così funzionava la maxi-truffa

Fonte : ilmattino

(Di lunedì 22 luglio 2019)funziona il sistema della-Tv, un business tanto semplice da mettere in piedi ma difficile da debellare. Bastano un minimo di conoscenze informatiche, un po' di marketing...

RaffaeleMarroc3 : RT @Danila9631: Ma non era Napoli la capitale del pezzotto? ?? Truffa a Sky, sgominata la centrale del <i>pezzotto</i>: 35enne palermitano… - Danila9631 : Ma non era Napoli la capitale del pezzotto? ?? Truffa a Sky, sgominata la centrale del <i>pezzotto</i>: 35enne pal… - mariposa034 : @mazzettam Un'ora su Sky del viaggio in America centrale del dibattista e famiglia, una roba pietosa -