Skateboard | Ivan Federico quinto a Nanchino e qualificazione olimpica vicina

Skateboard - Dew Tour 2019 : Ivan Federico sfiora il podio! Punti importanti per il ranking olimpico : Eccellente risultato in chiave Italia nella finale del Dew Tour 2019, prestigioso torneo di Skateboard che metteva in palio Punti pesanti per il ranking internazionale (determinante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). In quel di Long Beach (California, USA) ben due atleti azzurri hanno agguantato l’appuntamento conclusivo, mettendo fieno in cascina in chiave qualifica a Cinque Cerchi. Ha sfiorato il podio Ivan Federico, ...

Skateboard - Dew Tour 2019 : Ivan Federico e Alessandro Mazzara in finale! In palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : Ivan Federico e Alessandro Mazzara si sono qualificati alla Finale del Dew Tour, prestigioso torneo di Skateboard che mette in palio punti pesanti per il ranking internazionale (determinante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). I due azzurri, impegnati nella specialità park, andranno a caccia del podio nell’atto conclusivo che andrà in scena tra poche ore a Long Beach (California, USA) e proveranno a fare saltare il ...