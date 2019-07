«SKAM Italia» | a rischio la quarta stagione?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019): la terza: la terza: la terza: la terza: la terza: la terza«Al momento non c’è ancora la conferma di una». A rivelarlo è Ludovico Bessegato che, ospite del Giffoni Film Festival, rompe il silenzio e annuncia che un rinnovo di, il popolare teen-drama distribuito su Tim Vision, non è ancora del tutto certo. Se Raidue medita di trasmettere le prime stagioni in autunno in seconda serata, la produzione per unapare impantanata nell’incertezza. Le riprese, infatti, sarebbero dovute partire la scorsa primavera, salvo poi essere rinviate in autunno, mettendo al’intera produzione. https://www.youtube.com/watch?v=MsaXx4L96jk «Spero che riusciremo a realizzare quello che ho scritto. La troupe e il cast sono pronti e ...

