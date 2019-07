Siri | ecco le nuove intercettazioni Segnalazioni a Letta e al cardinale Burke per la

Ecco l’intercettazione di Arata : “A Siri gli do 30mila euro” : "Gli do 30mila euro perche' sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...". Sarebbe questa l'intercettazione ambientale del settembre 2018 in cui l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, tira in ballo l'ex sottosegretario anch'egli indagato nella Capitale. L'intercettazione e' citata nelle carte depositate dai pm in vista di un incidente probatorio, fissato per il 25 luglio, finalizzato a ...