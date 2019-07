Sicilia | Toninelli | ‘questa terra merita amministratori meno gattopardeschi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Io amo molto la. Ma questameriterebbe, diciamo,gattopardeschi. Qui bisogna cambiare davvero: a cosa serve far fare la Ragusa-Catania al privato in questo modo e poi farla pagare uno o due euro ogni cinque chilometri a chi viaggia? Vogliamo l’ennesima cattedrale nel deserto che non usa nessuno? Noi puntiamo a un’infrastruttura utile per la competitività dei territori, che cittadini e imprese useranno davvero. E siamo vicini a questo importante traguardo”. Così, in una intervista a La, il ministro per le Infrastrutture Daniloche oggi sarà in, a Palermo e a Caltanissetta. “Da quando sono ministro ci sono venuto già sei o sette volte. Abbiamo sbloccato cantieri, altri li abbiamo accelerati. Abbiamo messo un commissario alla disastrata viabilità ...

