Sicilia : governo approva riforma polizia locale (2) : (AdnKronos) - La normativa, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto Siciliano e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, tende a rafforzare anche il ruolo di coordinamento e di indirizzo della Regione. Fra le novità di maggior rilievo, il riavvio di un programma str

Sicilia : governo approva riforma polizia locale (3) : (AdnKronos) - "E' un provvedimento innovativo e particolarmente atteso - commenta l’assessore Grasso - nato dall’intensa e proficua collaborazione che il governo ha avviato con le rappresentanze sindacali, i vertici dei corpi di polizia e gli enti locali. Una legge moderna che attribuisce il giusto

Call center : Uilcom Sicilia - ‘da governo solo silenzio - scenderemo in strada’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Anche oggi è saltato il tavolo di confronto al Mise con il ministro Di Maio e nessuna risposta è stata data alla vertenza Almaviva. Ci aspettavamo un intervento concreto ma invece è silenzio. A questo punto non possiamo che accelerare la nostra protesta con un corteo cittadino: scenderemo in strada per chiedere ad alta voce di salvare un settore importante per la nostra isola”. Lo afferma ...

Edilizia : Fillea Sicilia - 'governo snobba confronto - pronti a protesta' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Se dal governo della Regione continueranno a non arrivare risposte in tema di sicurezza, salute e legalità nei cantieri e di rilancio delle opere pubbliche consegneremo alla portineria di Palazzo d’Orleans i caschi gialli degli edili morti sul lavoro e di quelli che i

Sicilia : Lupo - 'Ars paralizzata - governo presenti certificato di esistenza in vita' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "A questo punto chiediamo al presidente Musumeci di presentare un 'certificato di esistenza in vita' del suo governo e della coalizione che lo sostiene". A dirlo è il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo dopo il "nulla di fatto" di questa mattina a Sala d’Ercole ed

Sicilia : Miccichè (Fi) - ‘Siamo senza treno Palermo-Messina - governo imbarazzante’ : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Lega e Matteo Salvini dicono di occuparsi più della Sicilia che del Nord e i risultati si vedono: siamo senza treno Palermo-Messina! Che governo imbarazzante”. Lo dice sui social il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, commentando la notizia dei problemi sulla linea ferroviaria da Palermo a Messina. L'articolo Sicilia: Miccichè (Fi), ‘Siamo senza treno ...

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - Cgil e Cisl chiedono incontro a governo e Fieg : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Le segreterie territoriali di Slc Cgil e Fistel Cisl hanno richiesto un incontro urgente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico e alla Fieg per chiedere "il massimo coinvolgimento delle istituzioni sulla drammatica condi

Sicilia : mancano microinfusori per diabetici - interrogazione M5S a governo : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Il deputato regionale del M5S Salvo Siragusa, componente della commissione Salute all’Ars, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza per sollecitare interventi in merito al microinfusor

«Governo immobile sullo sviluppo della Sicilia» : Il governo nazionale non sembra molto interessato allo sviluppo della Sicilia. È questo il messaggio che passa in questa lunga intervista che il governatore siciliano?Nello?Musumeci, 64 anni, da novembre...

Porti : da governo regionale Sicilia fondi per Ustica - Favignana e Marettimo : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Lavori in corso a Ustica e risorse fresche per Favignana e Marettimo. Arrivano buone notizie dal governo Musumeci per i Porti delle isole minori della Sicilia. Dopo l'intervento dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, è già ben avviato il cantiere di ripristino

Sanità : in Sicilia mancano sensori per insulina - Fava 'governo intervenga' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "E' inaccettabile essere costretti a mettere a repentaglio la propria salute, e la propria vita, per avere chiarimenti sulla distribuzione dei sensori necessari al funzionamento dei microinfusori insulinici. Quanto denunciato oggi dal giornalista Salvo Ricco merita non