Sicilia | Faraone | ‘Musumeci scendiletto di Salvini’

Pd : Faraone - 'primarie in Sicilia? Non mi ricandido' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Davide Faraone esclude la sua candidatura ad eventuali nuove primarie per l'elezione del segretario dei dem siciliani. "Non ho intenzione più di dedicare un solo minuto a un Pd, sopratutto in Sicilia, in cui la democrazia non esiste - ha detto a margine di una conferen

PD Siciliano commissariato : Faraone si autosospende : Tensioni all’interno del Partito Democratico, con il senatore siciliano Davide Faraone che si autosospende, anche se non lascia il gruppo a Palazzo Madama. L’annuncio arriva dallo stesso esponente dem tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Mentre eravamo alla commemorazione di Paolo Borsellino, è arrivata la notizia che il 'nuovo Pd' commissariava il Pd siciliano, per presunti vizi di forma. L'Italia brucia per colpa di ...

Nomina annullata - Faraone non è più segretario Pd in Sicilia : Il renziano Davide Faraone non e' piu' segretario del Pd in Sicilia. Dopo sette mesi dalla sua elezione, avvenuta in un clima rovente e con l'area Zingaretti sull'Aventino, la commissione nazionale di garanzia ha annullato la Nomina del senatore, accogliendo il ricorso che avevano presentato i rappresentanti della mozione Zingaretti nell'isola. E scatenando le proteste dell'ala renziana. Faraone era stato Nominato segretario dalla commissione ...

Pd - annullata l’elezione di Faraone a segretario in Sicilia. Marcucci : “Zingaretti intervenga” : Il Pd non ha più un segretario in Sicilia. La commissione di garaqnzia ha annullato l’elezione del renziano Davide Faraone. Dopo sette mesi dalla sua elezione, avvenuta in un clima rovente, la commissione nazionale di garanzia ha annullato la nomina del senatore ed ex sottosegretario, accogliendo il ricorso che avevano presentato i rappresentanti della mozione Zingaretti. E scatenando le proteste dell’ala renziana. Faraone era stato ...

Pd : annullata l'elezione di Faraone a segretario in Sicilia : Con 5 voti a favore e 3 contrari, la commissione nazionale di garanzia del Pd ha annullato l’elezione di Davide Faraone, proclamato lo scorso 13 dicembre, a segretario dei dem in Sicilia: accolto dunque il ricorso che era stato presentato dai rappresentanti della mozione Zingaretti. Ora la palla passa alla direzione nazionale del partito.“La decisione di annullare le elezione del segretario regionale del Pd Siciliano, Davide Faraone, ...

Nel Pd scoppia il caso Davide Faraone : annullata l’elezione a segretario dei dem in Sicilia : La commissione di garanzia del Nazareno accoglie i ricorsi presentati dall'area Zingaretti che aveva candidato Teresa Piccione. Faraone manda un sms agliamici: "Ho provato a cambiare il partito nell'Isola". La presidente Velo: "Decisione non politica, solo rispetto delle regole". È stata annullata l'elezione di Davide Faraone, renziano della prima ora, a segretario del Pd in Sicilia. La decisione è stata presa dalla commissione nazionale di ...

**Pd : Marcucci - ‘gravissimo annullamento elezione Faraone in Sicilia’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘La decisione di annullare l’elezione del segretario regionale del Pd siciliano Davide Faraone è di una gravità senza precedenti. Il diktat della commissione di garanzia è dettato da sole ragioni di corrente. Il segretario Zingaretti intervenga a difesa delle regole”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. L'articolo **Pd: Marcucci, ‘gravissimo annullamento ...

Sicilia : Faraone - 'vergognoso silenzio Musumeci su degrado siti archeologici' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - “È vergognoso che Musumeci, nella qualità di presidente della Regione e con la delega ai Beni Culturali, non dica una parola e soprattutto non produca un solo atto sul degrado dei siti archeologici di Siracusa che abbiamo denunciato da settimane". Lo dice in una nota il