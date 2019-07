Sì agli arresti domiciliari Formigoni esce dal carcere

Roberto Formigoni agli arresti domiciliari/ Ok Tribunale a richiesta ex Governatore : Concessi arresti domiciliari a Roberto Formigoni: Tribunale di Sorveglianza concede all'Ex Governatore di passare resto della pena facendo volontariato

Brasile - ex Flamengo Bruno Fernandes agli arresti domiciliari : Dopo la condanna a più di 20 anni di carcere per l’omicidio di una sua ex amante l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes è stato rilasciato dal carcere venerdì sera ed il resto della pena verrà scontato agli arresti domiciliari. Si può notare da alcune immagini della tv brasiliana Fernandes uscire dalla prigione di Varginha, nel Minas Gerais (sud-est), indossando una camicia bianca con cappuccio, è salito a bordo di ...

L'ex giudice Bellomo agli arresti domiciliari per maltrattamenti : I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Bari hanno posto agli arresti domiciliari Francesco Bellomo, magistrato (ora sospeso) del Consiglio di Stato e dottore e direttore scientifico dei corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura. È accusato di maltrattamenti ed estorsioni nei confronti di quattro studentesse di quei corsi nonché di calunnia e minacce nei confronti del premier ...

Sea Watch - la capitana agli arresti. Berlino : "Non criminalizzatela" : Sea Watch, la capitana agli arresti. Berlino: "Non criminalizzatela" La comandante si scusa con la Gdf per la manovra di attracco a Lampedusa. Rischia fino a 12 anni di carcere. Il Procuratore di Agrigento: "Violenza inammissibile". Salvini: "Condotta criminale". Il ministro degli Esteri tedesco: ...

Carola agli arresti domiciliari : cosa rischia ora la capitana? : Per la giovane comandante dell’imbarcazione si prospetta un processo per direttissima: rischia dai 3 ai 10 anni di reclusione per la violazione dell’art. 1100 del codice della navigazione e una multa fino a 50 mila euro per il decreto sicurezza bis. La nave è sotto sequestro

Camorra - agli arresti 126 affiliati dell'alleanza di Secondigliano : In corso dall'alba di oggi un'imponente operazione dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, con l'esecuzione in tutta Italia di 126 provvedimenti cautelari emessi dal Gip...

Proteste anti-russe - scoppia la battaglia : feriti e 300 arresti nel cuore di Tbilisi : È bastato un breve intervento di un deputato russo al Parlamento georgiano per scatenare violenti scontri nel centro di Tbilisi e riaccendere le mai sopite tensioni tra Russia e Georgia. ...

Cagliari - operazione antidroga : arresti : 6.45 Vasta operazione antidroga della polizia di Stato a Cagliari.Impegnati circa 100 agenti, un elicottero del Reparto volo e Reparti prevenzione crimine. Diverse le misure cautelari in carcere richieste dalla procura distrettuale antimafia di Cagliari nei confronti di pregiudicati ritenuti trafficanti di stupefacenti.

Si è ucciso il prof accusato di abusi su due alunne 15enni. Il docente di matematica aveva 53 anni - era agli arresti domiciliari : Troppa la pressione accumulata negli ultimi giorni per resistervi: si e' ucciso sparandosi un colpo di pistola al petto il docente del liceo di Napoli Giambattista Vico agli arresti domiciliari da mercoledi' con l'accusa di aver avuto rapporti con due sue alunne all'epoca dei fatti 15enni. L'uomo si era ritrovato al centro della vicenda venuta alla luce dopo che una delle due studentesse che asseriva di avere con lui una relazione aveva scoperto ...

Ex patron del Bari calcio Cosmo Antonio Giancaspro agli arresti domiciliari : Il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione di Cosmo Antonio Giancaspro, con concessione degli arresti domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Trani in cui l’ex patron del Bari calcio è accusato di essere il promotore di una associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. In particolare Giancaspro secondo l’accusa, da dirigente occulto della Vigor Trani ...

Legnano - Salvini in sostegno del sindaco agli arresti che ha ritirato dimissioni : ‘Persona perbene come Siri - Rixi - Fontana’ : Matteo Salvini in sostegno di Giambattista Fratus, il sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le dimissioni nonostante sia agli arresti domiciliari. “Lo conosco come persona seria, corretta e perbene così come Siri, Rixi, Attilio Fontana e tanti altri”, ha detto mentre i soci di governo del M5s chiedevano una presa di distanza. “Se l’ha fatto, vuol dire che si sente assolutamente tranquillo. Fare il sindaco è un mestiere ...

Legnano - il sindaco agli arresti domiciliari ritira le dimissioni. Lega : “Giusto non attendere i tempi lunghi della giustizia” : Gianbattista Fratus, sindaco dimissionario dopo essere finito lo scorso maggio agli arresti domiciliari per una storia di presunta turbata libertà degli incanti, ha ritirato le sue dimissioni. Da quanto apprende l’Adnkronos, la decisione dipenderebbe dalla piena fiducia nella giustizia da parte del primo cittadino e dalla certezza che in tempi brevi verrà chiarita la sua posizione. Il segretario nazionale della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, e ...

Milano : agli arresti domiciliari Marco Carta - vinse il talent 'Amici' : Ieri sera la Polizia Locale di Milano ha arrestato, in regime di domiciliari, il noto cantante Marco Carta: su di lui pende l'accusa di furto aggravato. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'artista ieri si era recato presso il grande magazzino "La Rinascente", sito nel pieno centro del capoluogo lombardo, precisamente in piazza Duomo. Nulla faceva presagire quello che sarebbe successo di lì a poco. Insieme ad un'altra persona, ...

Il cantante Marco Carta agli arresti domiciliari per furto aggravato : rubate 6 magliette da 1.200 euro : Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non laplacchetta flessibile che ha suonato all'uscita. Per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari