Sharon Stone | Dopo l' ictus dimenticata da tutti

Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) Oggi 61enne,è tornata a ricordare quanto accaduto nel 2001, quando venne colpita da un aneurisma che la ridusse in fin di vita. Intervistata da Variety, la diva di Basic Instict ha puntato il dito contro chi le voltò le spalle proprio nel momento di maggior bisogno.Sono stata trattata in modo crudele e brutale... ho perso tutto e mi sono sentita. E' successo come a Lady Diana, entrambe eravamo famose, lei è morta e io ho avuto une siamo state dimenticate. Mi sono svegliata scoprendo cosa era successo e poi ho dovuto imparare nuovamente a camminare, ascoltare, scrivere, parlare, ricordare e tutto da capo. Ho pensato che sarei morta per molto tempo ancheessere tornata a casa. In quegli anni ho capito che la gente non si rende minimamente conto di quanto sia faticoso riprendersiun fatto così grave. Mi ci sono voluti 7 anni per riprendermi ...

HuffPostItalia : Sharon Stone parla del suo dramma con l'ictus: 'Ho perso tutto, mi sono serviti 7 anni per riprendermi' - Corriere : Sharon Stone: «Dopo l’ictus dimenticata come Lady Diana» - zazoomnews : Sharon Stone e l’ictus: ‘Dimenticata come Lady Diana’ - #Sharon #Stone #l’ictus: #‘Dimenticata -