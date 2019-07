Settimana di fuoco per i trasporti | doppio sciopero in pieno esodo estivo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Luglio : Settimana di fuoco – Il premier avverte Salvini e aspetta il suo scritto su Mosca : Lo scontro Autonomia, Conte avvisa Salvini: “Spiego tutto io” Il premier irritato dalla polemica coi governatori, minaccia di “smascherare” la Lega al Sud. E ancora aspetta la nota sul Rubli-gate di Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Un po’ castrati. “La castrazione chimica? Sarebbe una misura civile. Ma deve essere volontaria e reversibile” (Giulia Bongiorno, Lega, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ...

Fine Settimana di fuoco per Huawei Mate 20 Lite TIM con EMUI 9 : primi riscontri e tweet ufficiale : Stiamo vivendo indubbiamente un weekend molto intenso per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite TIM. Come vi ho anticipato qualche giorno fa sulle nostre pagine, infatti, la compagnia telefonica ha iniziato a distribuire l'aggiornamento tanto atteso incentrato su EMUI 9, mettendo la parola Fine ad una lunghissima attesa per l'utenza italiana che ha scelto questa specifica variante del device. Proviamo ...

Oroscopo Settimanale dall'8 al 14 luglio - segni di Fuoco : Ariete fortunato in amore : Una nuova settimana si staglia all'orizzonte ed è già possibile dare una sbirciata all'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio 2019. Di seguito le previsioni astrologiche per i tre segni di Fuoco in relazione ai prossimi sette giorni in calendario. A chi non avesse ben chiaro quali sono i simboli dello zodiaco appartenenti all'elemento Fuoco diciamo che trattasi di Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo di appurare come andrà l'amore, il lavoro e ...

Meteo : al via una Settimana di fuoco - oggi stabile su tutta Italia : È appena cominciata quella che sarà, probabilmente, una delle settimane più calde dell'estate per la nostra penisola e soprattutto per l'Europa occidentale. Una vasta e potente ondata di caldo...

Previsioni Meteo - storica “onda africana” in arrivo : inizia una Settimana di fuoco - caldo senza precedenti : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono impressionanti: dopo il maltempo estremo di Sabato con i violenti temporali che hanno colpito il Nord provocando decine di feriti in Emilia Romagna per la grandine e le raffiche di vento a 120km/h, e bombe d’acqua con picchi di oltre 110mm di pioggia in Lombardia dove le temperature sono crollate fino a +13°C in pianura, adesso ci apprestiamo a vivere un altro evento Meteo ...

Caldo record in Toscana : +36°C a Firenze - sarà una Settimana di fuoco [DATI] : Nella giornata odierna, lunedì 10 giugno 2019, la stazione idrologica di Forte dei Marmi Pontile ha raggiunto una temperatura massima di +32,1 °C facendo registrare il nuovo record di Caldo del mese di giugno (precedente +30,2 °C del 19/06/2013). La temperatura più alta di oggi in Toscana è stata registrata dalla stazione meteorologica di Firenze Genio Civile con +36,2 °C. Si prevede Caldo e temperature elevate per tutta la ...