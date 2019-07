Scuola | la Cassazione conferma | maestri diplomati fuori dalle graduatorie

Scuola - Cassazione : diplomati fuori Gae : 17.00 diplomati fuori dalle graduatorie a esaurimento. Questa l'ultima parola delle sezioni unite civili della Cassazione ,che,con un'ordinanza hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 27 persone, tutte con diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002. Per la Suprema Corte,infatti,è legittima la decisione presa nel 2017 dal Consiglio di Stato, che aveva respinto i ricorsi contro il decreto con cui il ministero Istruzione nel ...

Scuola - la Cassazione conferma : diplomati magistrali fuori dalle graduatorie a esaurimento per materne e elementari : I maestri diplomati alle magistrali che non hanno partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi sono fuori dalle graduatorie a esaurimento per scuole materne ed elementari. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo di maestri diplomati, confermando il pronunciamento del Consiglio di Stato arrivato alla fine del 2017. La Cassazione ha ritenuto “non esistente” l’abuso di potere ...