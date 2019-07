Sciopero treni e aerei del 24 e 26 luglio | anche i taxi interessati alla mobilitazione

Sciopero - mercoledì 24 disagi per treni e trasporto pubblico : Sciopero, mercoledì 24 disagi per treni e trasporto pubblico Incroceranno le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale, delle ferrovie, dei porti e delle autostrade. Già diversi treni sono stati cancellati. Giovedì 26 toccherà al personale che lavora negli aeroporti e ad Alitalia Parole ...

Sciopero 24 luglio : Trenitalia cancella diversi treni - previsti disagi per i passeggeri : Poteva essere un mercoledì di mezza estate come tanti altri il 24 luglio 2019 ed invece non sarà così. Almeno per quanto riguarda i viaggiatori di trenitalia che vedranno cancellati diversi treni a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal personale dell'intero Gruppo FS (eccezione fatta per il personale Trenord Regione Lombardia, Personale RFI SpA - direzione circolazione area Napoli). L'agitazione avrà rilevanza nazionale e durerà dalle ore ...

Trenord - Sciopero treni Milano-Lombardia/ Malpensa Express attivi : ferme 2 corse su 3 : Trenord, sciopero treni oggi 14 luglio: Bus Malpensa Express attivi. 2 treni su 3 fermi: non sono previste le fasce di garanzia

Sciopero treni TRENORD - MALPENSA EXPRESS/ 14 luglio - non ci sono fasce di garanzia : SCIOPERO TRENI TRENORD e MALPENSA EXPRESS, oggi 14 luglio: essendo la domenica un giorno feriale, non sono previste le fasce di garanzia

Sciopero trasporti 24 luglio : stop di treni e mezzi pubblici - escluso comparto aereo : In data mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno Sciopero nazionale dei trasporti. Si tratterà di una protesta intersettoriale, che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia, ad esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa protesta a pochi giorni di distanza. L’agitazione dei sindacati coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e trasporto merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata ...

Sciopero treni estate : tante le agitazioni a luglio - ma nessuna a rilevanza nazionale : Anche in estate non manca qualche disagio per chi viaggia in treno, per raggiungere i luoghi di vacanza e, soprattutto, per chi lavora, nel mese di luglio. Ma nulla che possa fermare del tutto gli spostamenti. Le agitazioni sindacali previste sui treni in questo primo vero mese dell’estate vacanziera non sono, in linea di massima, concentrate su particolari giornate ed hanno tutte rilevanza regionale, aziendale o locale. tante le regioni ...

Sciopero treni e aerei luglio 2019 : date e motivi della protesta : Sciopero treni e aerei luglio 2019: date e motivi della protesta Previste due mobilitazioni sindacali per fine luglio nel settore trasporti. Ad annunciarle i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: interessata la mobilità locale e autostradale ma anche treni e aerei. Conad compra Auchan, ultime notizie: sindacati chiedono garanzie 24 e 26 luglio: prima stop a trasporto pubblico e ferrovie poi agli aerei In realtà, il prossimo 24 ...

Trasporti - Sciopero generale : il 24 luglio si fermano bus e treni - il 26 gli aerei : Lo scoperto nazionale dei Trasporti pubblici è il 24 luglio per bus e treni e due giorni dopo, il 26 luglio, per gli aerei. La decisione è stata presa e resa nota dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti attraverso i rispettivi segretari: "Lo sciopero non è contro i due partiti al Governo, ma contro l'immobilismo di questo Governo. Senza Trasporti moderni, il Paese non potrà ripartire".Continua a leggere

MILANO - Sciopero MEZZI ATM OGGI/ 13 giugno - funziona solo metro M1 : info treni : SCIOPERO MEZZI Atm MILANO, OGGI 13 giugno. 3 linee metro ferme, regolare la circolazione della M1. Stop trasporti Lombardia: info e corse treni

Sciopero 20 giugno 2019 Roma : treni - aerei e mezzi pubblici. Le fasce : Sciopero 20 giugno 2019 Roma: treni, aerei e mezzi pubblici. Le fasce L’ultimo giorno di primavera potrebbe essere decisamente movimentato, per chi vive a Roma. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha di fatto proclamato Sciopero dei trasporti pubblici per 24 ore. Qualche giorno dopo – il 24 giugno – sarà la volta dello Sciopero di City Liner (gruppo di Alitalia). In questo caso, a convocare lo Sciopero è ...

Sciopero 13 giugno 2019 : treni e mezzi pubblici Milano - le fasce garantite : Sciopero 13 giugno 2019: treni e mezzi pubblici Milano, le fasce garantite Nuovo Sciopero in Lombardia. Giovedì 13 giugno 2019 le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno proclamato uno Sciopero Regionale del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore per “la condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto Pubblico Locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto ...

Sciopero del lavoratori su treni - bus e aerei dal 20 al 24 giugno : I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primo Sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i ...

Sciopero Trenord - treni a rischio dalle 9 alle 17 : Sciopero Trenord, treni a rischio dalle 9 alle 17 La protesta, indetta dal sindacato Orsa, riguarda i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express. Non coinvolte le fasce di garanzia. Per i collegamenti aeroportuali previsiti bus sostitutivi Parole chiave: ...

Sciopero 6 giugno 2019 Napoli : orari treni e fasce garantite mezzi pubblici : Sciopero 6 giugno 2019 Napoli: orari treni e fasce garantite mezzi pubblici Domani Giovedì 6 giugno 2019 giornata nera per i trasporti a Napoli; lo Sciopero dei mezzi pubblici Eav – durerà dalle ore 9 alle ore 13 – indetto dalle sigle sindacali Faisa e Confail riguarderà Cumana, Circum vesuviana e Circumflegrea. Oltre alla metropolitana, coinvolti dalla mobilitazione i treni Piededimonte Benevento e la Funivia del Faito. Sole 365: frode ...