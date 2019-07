Scherma | Mondiali 2019 | spadisti eliminati ai quarti dall’Ucraina Ora l’obiettivo è il

Mondiali Scherma 2019 – Spada maschile a squadre : Italia sconfitta ai quarti - l’Ucraina avanza in semifinale : Gli azzurri non riescono ad avere la meglio sull’Ucraina, fallendo dunque l’assalto alla semifinale di Spada maschile a squadre ai Mondiali di Budapest Gli azzurri della Spada maschile non riescono a centrare la semifinale ai Mondiali di Budapest, fatale la sconfitta subita nei quarti contro l’Ucraina, capace di imporsi con il punteggio di 37-34. La formazione composta da Andrea Santarelli, reduce dal bronzo individuale, ...

DIRETTA MONDIALI Scherma 2019/ Streaming video e tv : le fiorettiste in semifinale! : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: info Streaming video e tv, programma e orari delle gare e i vincitori aq Budapest, oggi 22 luglio 2019.

Scherma - Mondiali 2019 : fiorettiste in semifinale! Le azzurre dominano contro il Giappone : Il Dream Team riprende da dove aveva lasciato. Dopo le due belle vittorie di ieri, la squadra azzurra di fioretto femminile si è qualificata per le semifinali del Mondiali di Scherma 2019 di Budapest. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo ha travolto il Giappone con il punteggio di 44-25, continuando la ricorsa a quella medaglia d’oro che tanto manca all’Italia in questa rassegna ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN SEMIFINALE! Attesa per gli spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19 ITALIA IN SEMIFINALEE!!! Il Dream Team azzurro del fioretto non delude e travolge 44-25 il Giappone. 43-25 Punto per Azuma, mancano 10″. 43-24 Ancora l’azzurra. 42-24 Stoccata per Di Francisca. 41-24 Altro punto per Azuma. 41-23 Punto giapponese. 41-22 Attacco di Di Francisca. 40-22 L’Italia vola verso la vittoria, manca solo l’ultimo assalto: Di Francisca contro ...

Mondiali Scherma 2019 – L’Italia a caccia dell’oro nel fioretto femminile - il programma delle gare di lunedì 22 luglio : Prosegue il programma delle gare a squadra, che vedrà impegnati oggi quattro team azzurri a caccia di medaglie importanti Va in scena oggi l’ottava e penultima giornata dei Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Prosegue il programma delle gare a squadre, che vede oggi impegnati in pedana quattro team azzurri. fioretto femminile e spada maschile affronteranno in mattinata i quarti di finale, dopo aver raggiunto ieri ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fioretto donne a caccia dell’oro - inizia il cammino di sciabolatrici e fiorettisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Al Syma Center di Budapest (Ungheria) si assegneranno oggi i titoli nelle gare a squadre di fioretto femminile e spada maschile. L’Italia andrà a caccia di quella medaglia d’oro ...

Scherma - Mondiali 2019 : è il giorno del Dream Team - chance di medaglia anche per gli spadisti : Oggi l’Italia potrà conquistare finalmente l’oro ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria)? L’ottava giornata di gare vedrà infatti salire in pedana il Dream Team del fioretto femminile, che partirà tra le squadre favorite. Il quartetto azzurro sarà formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, entrambe bronzo nell’individuale, Alice Volpi, che invece è in cerca di riscatto, e Francesca Palumbo. Le nostre portacolori ieri hanno battuto ...

Scherma - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (lunedì 22 luglio). Tutti gli italiani in gara : oggi (lunedì 22 luglio) si svolgerà l’ottava giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Prosegue il programma delle gare a squadre e verranno assegnati i titoli nel fioretto femminile e nella spada maschile. In entrambe le competizioni l’Italia ripartirà dai quarti di finale e proverà a conquistare una medaglia. Inoltre si svolgeranno anche i primi due turni del fioretto maschile e della sciabola femminile, che andranno ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadiste - un bronzo che “pesa”. Sciabolatori costanti - ma adesso ci vuole l’oro : Non tutte le medaglie di bronzo possono avere lo stesso valore. Molto dipende anche dal ‘momento’ e dell’arma. Se per il fioretto il metallo in questione può essere sinonimo di delusione (anche minima), e dipende dal fatto che Garozzo, Di Francisca e compagne ci hanno abituato fin troppo bene, nella spada femminile per esempio il terzo posto conquistato domenica 21 luglio a Budapest ha un valore enorme. TOKYO 2020 Intanto ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Corea del Sud cala il tris nella sciabola. Per l’Italia un altro bronzo : La Corea del Sud si conferma la regina della sciabola maschile mondiale. I sudCoreani conquistano il loro terzo oro iridato consecutivo, dopo aver superato in finale a Budapest i padroni di casa dell’Ungheria per 45-44 al termine di una sfida emozionante e che si è decisa solamente all’ultima stoccata. Inizio migliore per la Corea del Sud (10-7), ma gli ungheresi rimontano e si portano loro in vantaggio (20-18). Oh Sanguk e Gu Bonjil ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Cina si impone nella spada femminile a squadre - bronzo per l’Italia : La Cina conquista il titolo nella gara a squadre della spada femminile dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto composto da Lin Sheng, Sun Yiwen, Xu Anqi e Zhu Mingye si prende la medaglia d’oro grazie alla vittoria in finale al minuto supplementare (29-28) contro la Russia (Tatyana Andryushina, Violetta Khrapina, Violetta Kolobova e Lyubov Shutova). Un assalto ricco di emozioni e incerto fino all’ultimo. Le russe ...

Mondiali Scherma 2019 – Bronzo per l’Italia nella sciabola a squadre maschile : Germania sconfitta 45-38 : l’Italia si porta a casa un’altra medaglia di Bronzo, questa volta nella sciabola a squadre maschile: Germania sconfitta 45-38 Quinta medaglia di Bronzo per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019. Dopo la vittoria delle ragazze della spada a squadre sull’Ucraina, tocca agli uomini della sciabola a squadre rimpinguare il medagliere italiano. Gli azzurri ottengono un’importante vittoria per 45-38 al termine di una sfida dominata sulla Germania ...