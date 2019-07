Scherma | Mondiali 2019 | spadiste | un bronzo che “pesa” Sciabolatori costanti | ma adesso

Scherma - Mondiali 2019 : la Corea del Sud cala il tris nella sciabola. Per l’Italia un altro bronzo : La Corea del Sud si conferma la regina della sciabola maschile mondiale. I sudCoreani conquistano il loro terzo oro iridato consecutivo, dopo aver superato in finale a Budapest i padroni di casa dell’Ungheria per 45-44 al termine di una sfida emozionante e che si è decisa solamente all’ultima stoccata. Inizio migliore per la Corea del Sud (10-7), ma gli ungheresi rimontano e si portano loro in vantaggio (20-18). Oh Sanguk e Gu Bonjil ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Cina si impone nella spada femminile a squadre - bronzo per l’Italia : La Cina conquista il titolo nella gara a squadre della spada femminile dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto composto da Lin Sheng, Sun Yiwen, Xu Anqi e Zhu Mingye si prende la medaglia d’oro grazie alla vittoria in finale al minuto supplementare (29-28) contro la Russia (Tatyana Andryushina, Violetta Khrapina, Violetta Kolobova e Lyubov Shutova). Un assalto ricco di emozioni e incerto fino all’ultimo. Le russe ...

Mondiali Scherma 2019 – Bronzo per l’Italia nella sciabola a squadre maschile : Germania sconfitta 45-38 : l’Italia si porta a casa un’altra medaglia di Bronzo, questa volta nella sciabola a squadre maschile: Germania sconfitta 45-38 Quinta medaglia di Bronzo per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019. Dopo la vittoria delle ragazze della spada a squadre sull’Ucraina, tocca agli uomini della sciabola a squadre rimpinguare il medagliere italiano. Gli azzurri ottengono un’importante vittoria per 45-38 al termine di una sfida dominata sulla Germania ...

Scherma - Mondiali 2019 : altro bronzo per l’Italia. La sciabola maschile chiude al terzo posto : Per il terzo Mondiale consecutivo la squadra italiana di sciabola maschile conquista una medaglia. Questa volta il quartetto composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano conquista la medaglia di bronzo dopo aver sconfitto nella finalina per il terzo posto la Germania con il punteggio di 45-38 Si tratta del quinto bronzo per l’Italia in questa rassegna iridata di Budapest, il secondo della giornata dopo quello ...

Mondiali Scherma 2019 – Bronzo per l’Italia nella spada a squadre femminile : Ucraina sconfitta 43-36 : Medaglia di Bronzo nella spada a squadre femminile per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019: le azzurre battono l’Ucraina nella ‘finalina’ Arriva la quinta medaglia di Bronzo per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019, la prima a squadre. Il team femminile della spada ha infatti vinto la ‘finalina’ battendo l’Ucraina nella sfida che metteva in palio la medaglia di Bronzo. Decisiva una strepitosa Rossella Fiamingo che ha portato l’Italia al ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadisti ai quarti di finale. Domani l’assalto al podio : Gli spadisti azzurri compiono il loro dovere in questa settima giornata dei Mondiali di Scherma a Budapest. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Gabriele Cimini ed Enrico Garozzo) si è qualificato per i quarti di finale e Domani andrà all’assalto del podio, con l’obiettivo di ottenere una medaglia e anche il maggior numero di punti in chiave qualificazione olimpica. La giornata era iniziata con il successo degli ...

Scherma - Mondiali 2019 : altra finalina per il bronzo! Gli sciabolatori azzurri cedono all’Ungheria in semifinale : Continua il tabù finale per l’Italia ai Mondiali di Scherma di Budapest. Una vera e propria maledizione per la squadra azzurra, con gli sciabolatori (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano) costretti a disputare la finalina del bronzo dopo essere stati sconfitti in semifinale dall’Ungheria con il punteggio di 45-38. Una sfida che si è messa subito in salita per gli azzurri, con l’Ungheria che ha preso il ...

Mondiali Scherma 2019 – Italia ko nella semifinale di sciabola a squadre : l’Ungheria si impone 38-45 : Italia sconfitta nella semifinale di sciabola a squadre dall’Ungheria: gli azzurri si giocheranno il bronzo contro la Germania Si ferma ad un passo dalla finalissima il cammino della squadra azzurra di sciabola maschile. Il team Italiano è stato sconfitto dall’Ungheria nella semifinale dei Mondiali di Scherma 2019, con il punteggio di 38-45. L’Italia dovrà adesso restare concentrata e portare a casa il bronzo dalla ‘finalina’ contro la ...

Scherma - Mondiali 2019 : la Cina spegne i sogni azzurri. Spadiste sconfitte - lotteranno per il bronzo : Sfuma il sogno finale per la squadra azzurra di spada femminile ai Mondiali di Budapest. L’Italia è stata sconfitta dalla Cina con il punteggio 44-31. Il quartetto italiano (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola, Alice Clerici) scenderà dunque in pedana per conquistare la medaglia di bronzo e per centrare comunque un podio fondamentale per la continua crescita di questa squadra. E’ stata una sfida equilibratissima per ...

Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre : Cina troppo forte - le azzurre in finale per il bronzo : Niente da fare per le spadiste azzurre nella semifinale contro la Cina, sfuma la finale per l’oro ma c’è quella per il bronzo Sfuma il sogno di vincere la medaglia d’oro nel torneo iridato di Spada femminile a squadre, l’Italia infatti cede in semifinale alla Cina e andrà a giocarsi la finalina per il bronzo. AFP/LaPresse Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alice Clerici non riescono a ripetere ...