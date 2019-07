Scherma | Mondiali 2019 | le fiorettiste sono d’argento! Un cartellino rosso e Deriglazova

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) La maledizione della medaglia d’oro continua ad imbattersi sull’Italia nel Mondiale dia Budapest. Una sconfitta beffarda e dolorosissima quella appena vissuta dalleazzurre, chestate sconfitte per 43-42 dalla Russia al minuto supplementare. Cidavvero tanti rimpianti, perché il pareggio russo è arrivato a sei secondi dal termine e non per una stoccata, ma per uninflitto ad Elisa Di Francisca. Una sfida nella quale è mancato l’apporto di Arianna Errigo, che ha perso prima con Ivanova per 6-4 e poi conper 7-3, pareggiando con Zagidullina per 7-7. E’ stata un’ottima Alice Volpi a tenere a galla l’Italia e soprattutto a portare la squadra azzurra in vantaggio di due stoccate (37-35) prima dell’ultimo assalto che ha visto in pedana Elisa Di Francisca e Inna. E’ successo ...

Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Fioretto Femminile a Squadre ITALIA IN FINALEEEEE ?????????? Le azzurre superano in semifi… - Esercito : Bellissimo podio per @MaraNavarria e la Nazionale italiana di spada femminile che ha vinto il bronzo nella prova a… - ItaliaTeam_it : SUL PODIOOO! ???? Nella prova a squadre di spada Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Federica #Isola e Alice… -