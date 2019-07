Sardegna | turisti portano via sabbia e ciottoli

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Tentano di trafugareda Cala Mariolu, una piccola perla del Golfo di Orosei, nella costa centro-orientale della. La risposta deiche stavano portando via ben 8 bottiglie di plastica riempite con quanto razziato dall'arenile, fornita al noleggiatore del gommone che li aveva trasportati sulla spiaggia, ha accresciuto l'indignazione: «Ci servono per l'acquario». A denunciare la vicenda è l'associazioneRubata e Depredata: in pratica i villeggianti spagnoli non si sono appropriati di un souvenir, ma di un carico dida portarsi a casa da una spiaggia, che è bene comune. Il fenomeno non è nuovo, ma a quanto pare non bastano divieti e campagne civiltà per fermare i ripetuti trafugamenti didalle splendide spiagge della. Un fenomeno che lede, oltre al patrimonio naturale, anche ...

