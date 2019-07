Sardegna | Santa Teresa Gallura al centro delle attività WWF sul mare e sui cetacei

Le bellezze della Sardegna : in volo col drone sopra Santa Teresa di Gallura [VIDEO] : Il drone di Corrado Mascia ci porta in volo sopra la meravigliosa Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, in Sardegna. Il mare è l’indiscusso protagonista del borgo di circa 5mila abitanti, che d’estate aumentano vertiginosamente con l’arrivo di decine di migliaia di turisti. Vittorio Emanuele I di Savoia la fondò nel 1808, ribattezzando col nome della moglie Maria Teresa una località detta Longosardo (o Longone) L'articolo Le ...