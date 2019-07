Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano con Continuity e nuove AR Emoji insieme alle patch

Tutti i dubbi sul Samsung Galaxy S7 resistente all’acqua : riscontri dal pubblico italiano : Negli ultimi tempi si è scatenata una vera propria polemica in giro per il mondo per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Per una volta non si tratta di aggiornamenti software e di effetti negativi di specifici upgrade, quanto di una delle caratteristiche maggiormente sponsorizzate dal produttore coreano per i potenziali acquirenti del top di gamma 2016. Mi riferisco alla tanto discussa resistenza all'acqua, messa in discussione in più di una ...

Samsung Galaxy A70 si aggiorna con la modalità Super Steady e altre novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A70, con il quale vengono introdotte alcune novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A70 si aggiorna con la modalità Super Steady e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Ecco il Samsung Galaxy Note 10 senza tasti che non vedremo perché è stato cancellato : Dal solito Ice Universe su Twitter arriva un nuovo interessante contributo che riguarda l'attesissimo Samsung Galaxy Note 10. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco il Samsung Galaxy Note 10 senza tasti che non vedremo perché è stato cancellato proviene da TuttoAndroid.

Una manciata di consigli per la fotocamera dei Samsung Galaxy S10 per ottenere il massimo : Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy S10 è sicuramente la fotocamera, e questo il produttore asiatico ha voluto ricordarcelo ancora una volta con un video clip dedicato, grazie alle quali i suoi possessori dovrebbero essere in grado di catturare foto meravigliose in occasione di quest'estate. I suggerimenti sono 7, il primo dei quali relativo ai 'Ritratti Live Focus', con il cui effetto potrete scegliere tra diverse sfocature ...

Samsung Galaxy Fold sarebbe pronto al rilancio - dopo aver superato gli ultimi test : Una foto rubata sulla metropolitana di Nuova Delhi che immortala quello che assomiglia parecchio ad un Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung Galaxy Fold sarebbe pronto al rilancio, dopo aver superato gli ultimi test proviene da TuttoAndroid.

TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0 - 99 euro : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019). L'articolo TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Per sapere tutto su Samsung Galaxy Note 10 potete registrarvi sul sito ufficiale (e continuare a seguirci) : Samsung permette agli utenti di registrarsi sul sito perché ricevano le ultime novità sul nuovo Galaxy Note 10 in anteprima (e forse anche un'offerta speciale). Ecco come fare e dove registrarvi. L'articolo Per sapere tutto su Samsung Galaxy Note 10 potete registrarvi sul sito ufficiale (e continuare a seguirci) proviene da tuttoAndroid.

Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40 - Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3 - ancora in attesa di Android 9 Pie : Nonostante le politiche di Samsung per Galaxy A40 ed altri indichino un OTA ogni 3 mesi, il medio gamma coreano riceve il terzo aggiornamento da aprile L'articolo Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40, Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3, ancora in attesa di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Molteplici novità e avvistamenti in Italia per Samsung Galaxy S9 : aggiornamento di luglio in uscita : Ci apprestiamo a vivere un weekend ricco di spunti interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Plus, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio. Nella giornata di ieri vi ho anticipato alcuni tra i temi che avremo modo di toccare con mano nel momento in cui la patch in questione sarà disponibile per tutti via OTA, anche in riferimento a chi nell'ultimo anno e mezzo ha scelto prodotti ...

Samsung Galaxy Watch si aggiorna con novità per gli appassionati di nuoto : Samsung Galaxy Watch riceve un aggiornamento che migliora il riconoscimento delle sessioni di nuoto e rimuove la sincronia automatica delle sveglie. L'articolo Samsung Galaxy Watch si aggiorna con novità per gli appassionati di nuoto proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta l’app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen. L'articolo Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile, basta l’app GAssist proviene da TuttoAndroid.

Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10 - Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite : Ecco gli ultimi dettagli trapelati su Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite, da colorati render alle caratteristiche tecniche. L'articolo Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10, Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 è imperdibile in offerta a questo prezzo : Samsung Galaxy Note 9 È in promozione presso i punti vendita della catena Comet, a un prezzo decisamente competitivo rispetto al prezzo di listino. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 è imperdibile in offerta a questo prezzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold sarebbe pronto al rilancio - dopo aver superato gli ultimi test : Una foto rubata sulla metropolitana di Nuova Delhi che immortala quello che assomiglia parecchio ad un Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung Galaxy Fold sarebbe pronto al rilancio, dopo aver superato gli ultimi test proviene da TuttoAndroid.