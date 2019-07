Salvini | “Non accettiamo un noIl governo passa dalle Autonomie

Migranti - Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare. Salvini attacca ong e scrive alla Francia : “Non siamo campo profughi Ue” : La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L’Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. “Da un anno ...

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...

Salvini : “Non c’è nessun finanziamento. Sono solo colpevole di volere buoni rapporti con la Russia” : Matteo Salvini torna sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega, sostenendo di "non aver mai chiesto un euro fuori posto". L'unica cosa che riusciranno a trovare le inchieste, continua il leader del Carroccio è la "convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali e che Putin sia una grande uomo di Stato".Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Fornero “non rispetto Salvini persona” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “non rispetto Salvini persona” Ospite nella trasmissione in streaming Scarabeo di FinanzaOnline, Elsa Fornero è stata intervistata su moltissimi temi, tra cui non possono certamente mancare le Pensioni, e in particolare Quota 100, ma anche la politica attuale, con una riflessione senza risparmi sulla persona Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti. Pensioni ...

Salvini : “Non parlo di fantasie”. E Conte lo sfida ancora : “Vado io in Aula al suo posto” : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Savoini - Salvini insiste : “Non riferisco in Aula su fantasie” : L’affondo di Delrio: “Non è una facoltà del ministro, ma un dovere. Ha trovato il tempo di visitare un gattile, potrebbe trovarne un po’ anche per il Parlamento”

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Caso Russia-Lega - Salvini : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Salvini incontra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...

Russia. Parla l’uomo che disse a Salvini : “Non partecipare all’incontro” : La questione dei fondi russi continua a tenere banco. Stavolta a Parlarne è l’ex vicepresidente di Confindustria Russia, Fabrizio Candoni. Nella sua intervista al Corriere della Sera e a La Stampa, dice di essere stato con Salvini a Mosca il giorno prima dell’incontro al Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Lui e il vicepremier leghista sono amici da tempo, e racconta: “Abbiamo la casa a Pinzolo, i nostri figli ...

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...

