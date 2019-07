Salvini diserta il vertice sui migranti e Macron lo attacca

Migranti - Macron dopo il vertice disertato da Salvini : “Non si guadagna mai nulla non partecipando. Ong? Ne abbiamo bisogno” : “Non si guadagna mai nulla non partecipando”. Il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sembra puntare dritto verso Matteo Salvini. Al termine dell’incontro convocato a Parigi con i ministri dell’Interno dell’Ue per discutere nuove proposte per la gestione dei Migranti, summit al quale il vicepremier italiano ha deciso di non partecipare inviando i tecnici del Viminale, il capo ...

Migranti - Macron dopo il vertice di Parigi disertato da Salvini : “Non si guadagna mai nulla non partecipando” : “Non si guadagna mai nulla non partecipando”. Il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sembra puntare dritto verso Matteo Salvini. Al termine dell’incontro convocato a Parigi con i ministri dell’Interno dell’Ue per discutere nuove proposte per la gestione dei Migranti, summit al quale il vicepremier italiano ha deciso di non partecipare inviando i tecnici del Viminale, il capo ...

Salvini contro la Ue sui migranti ma diserta un altro vertice sugli sbarchi : Il vicepremier Matteo Salvini ha inaugurato la settimana con l’attacco a uno dei suoi bersagli privilegiati, le organizzazioni non governative:?«Nave norvegese di Ong francese in avvicinamento - ha scritto...

Salvini diserta il vertice europeo sui migranti : “No alle imposizioni dell’asse franco-tedesco” : Oggi i ministri dell’Interno a Parigi. Il vice premier rifiuta l’ipotesi dello sbarco nel porto sicuro più vicino: «Non si possono ignorare le richieste dei Paesi più esposti come Italia e Malta»

Salvini diserta il vertice dei ministri dell'Interno UE convocato dalla Francia e scrive una letterina a Castaner : Domani a Parigi si terrà un vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea convocato dal governo francese per discutere, ancora una volta, il tema dell'immigrazione. Se già è un miracolo che Matteo Salvini si sia presentato al vertice di Helsinki della settimana scorsa è ovviamente impossibile che si presenti al prossimo, soprattutto perché ha toccato con mano l'inefficacia delle sue proposte, anche se, forse, si era illuso del ...

Strappo di Salvini - venti di crisi Il vicepremier diserta il Cdm di oggi : Un tranquillo week end di tensione. Nelle prossime 72 ore si deciderà il destino del governo Conte dopo le ultime spallate che si sono materializzate nei giorni scorsi, sull'onda dello...

Matteo Salvini - retroscena-CdM : "Perché Luigi Di Maio ha disertato" - un gravissimo sospetto : Matteo Salvini è fuggito in anticipo dal Consiglio dei Ministri tenutosi lunedì primo luglio. All'incontro il grande assente è stato però Luigi Di Maio, che sembra aver fatto infuriare il ministro dell'Interno più del dovuto. L'appuntamento sarebbe stato non solo uno scontro formale tra i due alleat

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm. Ok al decreto antiprocedura Ue : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm. Ok al decreto antiprocedura Ue : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo : "Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e poi diserta l'incontro" : Il governo è ancora in crisi. Il vice premier Matteo Salvini ha lasciato in anticipo Palazzo Chigi dove è in corso il Consiglio dei ministri per approvare la legge di assestamento dei conti e scongiurare la procedura europea. "Non ne sapevo nulla, mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm" avreb

Ira di Salvini contro Di Maio : “Mi attacca su Autostrade e poi diserta Cdm”. M5S minimizza : Scontro a distanza tra Di Maio e Salvini per il Cdm sull'assestamento di bilancio. Fonti di governo hanno riferito che Salvini si sarebbe innervosito per l'assenza del collega pentastellato. Poco dopo però abbassa i toni: "Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro. E dal M5S chiariscono che "L'assenza di Di Maio al Cdm era stata comunicata una settimana fa".Continua a leggere

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Salvini contro Di Maio : mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm : E' di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il premier della Lega ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a varare la nota di assestamento di bilancio per evitare...

Salvini diserta i vertici europei sui migranti (e vuole mandarli in Vaticano) : Il capo della Lega ha saltato sei riunioni su sette dei ministri Ue degli Interni, vertici importanti in cui si parla di...