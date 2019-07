Roma Bando per personale assistenza bambini disabili nelle scuole infanzia

Roma - si cappotta con la Porsche e abbandona l'amica ferita : A Roma, un uomo di 40 anni si è cappottato mentre era alla guida di una Porsche Boxter, dandosi poi alla fuga e abbandonando l'amica ferita. Un 40enne è indagato per omissione di soccorso per avere abbandonato la donna che era in macchina con lui al momento di un grave incidente a Roma. L'uomo guidava una Porsche, che si è ribaltata. Dopo lo schianto si è allontanato, lasciando ferita e incosciente la donna che era con lui e cercando riparo da ...

Informazioni preliminari sul maxi concorso al Comune di Roma 2019 : tra bando e figure richieste : Emergono in queste ore le prime Informazioni da annotare per quanto riguarda il tanto atteso maxi concorso al Comune di Roma 2019, considerando il fatto che tra poche settimane ci sarà una svolta per coloro che seguono da vicino la vicenda. Dopo aver analizzato ulteriori Informazioni su quello MiBAC, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 16 luglio tocca condividere i dettagli preliminari su una questione molto calda già ...

Tagliavanti : Roma in autogestione - città abbandonata dallo Stato : Roma – Il confronto con Milano, il rapporto con le istituzioni locali, ma soprattutto la mancanza di attenzione dello Stato per la sua Capitale. ‘Vivere a Roma e’ un privilegio, ma Roma non e’ una citta’ privilegiata’, dice Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio capitolina, interviStato dall’agenzia Dire. E se da un lato oggi Roma e’ ‘una citta’ autogestita che ...

Roma - l'ultima frontiera del degrado : decine di denti abbandonati tra i rifiuti : Il ritrovamento ai piedi di un cassonetto di viale Adriatico a Montesacro. Residenti inviperiti e preoccupati: “Con questo...

Roma - commercianti riqualificano piazza abbandonata. Per finirla mancano soldi : “Vogliamo parco per bimbi disabili” : A Centocelle, quartiere della periferia est della Capitale, un gruppo di commercianti di zona ha deciso di fare un restyling della piazza principale a proprie spese. Hanno avviato una campagna di crowdfunding per reperire risorse fondamentali per restituire ai residenti un parco abbandonato da decenni. A tutti i residenti visto che Rete Imprese Castani, l’associazione che sta raccogliendo i fondi, non vuole escludere nessuno. “Abbiamo previsto ...

Il Papa a Casal Bertone : “Roma soffre di degrado e abbandono” : Il Papa a Casal Bertone: “Roma soffre di degrado e abbandono” Il Pontefice, in periferia per celebrare i riti del Corpus Domini, ha parlato di una “città affamata di amore e di cura” e ha lanciato un avvertimento: “Spesso purtroppo chi grida di più e più forte, chi è più arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere ...

Pd ha chiesto dimissioni Raggi : 3 anni senza operere hanno portato Roma allo sbando : Roma – L’emergenza rifiuti. L’assenza di progetti strategici per la citta’. La chiusura delle stazioni della metro e la crisi di Atac e di Roma Metropolitane. E poi il fallimento del piano nomadi, il pasticcio dello stadio della Roma, le buche eterne. Questa la parte piu’ importante della lunga lista di inefficienze e di problemi “creati dal sindaco di Roma, Virginia Raggi”, in questi tre anni alla guida ...