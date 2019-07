Roghi,Salvini: valuteremo legami No Tav

"Massimo impegno per assicurare i delinquenti alla giustizia: meritano anni di galera, visto che hanno bloccato l'Italia e rovinato la giornata a molti italiani.Oggi pomeriggio sarò personalmente a Rovezzano per rendermi conto della situazione". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo. "Se sarà confermata la pista anarchica -osserva il ministro- verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le Forze dell'Ordine",da tutto il governo "ci aspettiamo una dura condanna".(Di lunedì 22 luglio 2019)