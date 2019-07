Riverdale | Shannen Doherty sarà nell' episodio omaggio a Luke Perry

Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) Annuncio a sorpresa al Comic-Con di San Diego durante l'evento dedicato alla quarta stagione dinel cast del primodi stagione, cheun.Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner e creatore della serie tv di The CW (in Italia la terza stagione è su Premium Stories/Infinity)e scorse settimane aveva annunciato che la premiere della quarta stagione, in onda negli USA il 9 ottobre prossimo, sarebbe stata dedicata all'attore scomparso.è morto lo scorso marzo a 52 anni mentre era Fred Andrews, il papà del protagonista Archie (KJ Apa), in. Le riprese della stagione erano quasi finite e la produzione decise di non inserire l'addio negli ultimi episodi. Il diciannovesimodella terza rimarrà per semprea storia come l'ultimo con, ma la morte dell'attore e del personaggio non è stata ...

H0PESTR0M : RT @Daninseries: Breaking news! Shannen Doherty sarà nel primo episodio di Riverdale 4 per l’addio a Luke Perry. Preparatevi a piangere. ht… - talkymedia : Riverdale 4: Shannen Doherty apparirà nel primo episodio - RBcasting : #ShannenDoherty in #Riverdale per il tributo a #LukePerry. Nel primo episodio sarà presente la storica compagna di… -