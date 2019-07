Ritrovato sottomarino scomparso nel 1968 | a bordo 52 persone

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il Ministro delle Forze armate francese, Florence Parly, ha annunciato su Twitter che il relitto delfrancese “La Minerve”,nelcon 52 uomini a, è statoa Tolone: “Abbiamo appena trovato la Minerva, è un successo, un sollievo e una prodezza tecnica, penso alle famiglie che hanno atteso questo momento per così tanto tempo“. Il relitto è stato localizzato a 45 km da Tolone, a 2.370 metri di profondità, dalla nave americana Seabed Constructor, giunta sul posto martedì scorso per partecipare alla ricerca: i droni hanno fornito una conferma visiva della posizione. Il 27 gennaioilmilitare, operativo a una trentina di km da Tolone con 52 uomini a, affondò in soli 4 minuti. Nonostante le operazioni di soccorso scattate immediatamente, se ne persero le tracce. Lo scorso ottobre le famiglie dei dispersi ...

