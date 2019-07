“Rigido anche in famiglia ma dolcissimo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Milano, 22 lug. (AdnKronos) – E’ molto affollata la camera ardente di , allestita nell’atrio del Tribunale di Milano. In molti sono arrivati per l’ultimo saluto all’ex procuratore di Milano, a capo del pool ‘Mani Pulite’, morto sabato scorso a 89 anni. In prima fila c’è sua moglie Maria Laura, accanto ai figli Andrea e Federica, che poi a margine si è rivolta alla stampa: “Mio marito è sempre stato rigidoin, ma dolcissimo allo stesso tempo”. “Ha sempre riavvicinato tutti se c’era qualche screzio – ha continuato, commuovendosi – Mi mrà moltissimo, a parte che tutta la casa è piena dei suoi libri, dei suoi dischi, del suo pianoforte”. Le parole di Maria Laura si aggiungono a quelle affezionate della figlia Federica, espresse tramite un qualche giorno fa. Tante le presenze ...

