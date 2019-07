Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Buone notizie per i, in attesanormativa promessa dal governo per garantire stipendi equi e diritti. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno siglato a Palazzo Vecchio aun accordo per l’assunzione di 200 fattorini come dipendenti condi lavoro subordinato nella società Sviluppo PG slr, proprietaria del marchio di food delivery. Si tratta del secondo caso nel capoluogo toscano dopo quello dell’8 maggio scorso in cui i sindacati hanno raggiunto un’intesa con la società Laconsegna srl, che aveva portato alla contrattualizzazione di 20 lavoratori. Il lungo confronto delle parti sindacali conha portato alla stipula per i lavoratori deltrasporti e, che li rende dipendenti subordinati, pagati secondoe non in base alle consegne. Aidipendentisocietà fiorentina ...

rquerze : @RunnerPizza , accordo a Firenze per assumere come dipendenti 200 rider con il contratto della logistica. Quindi stop al cottimo - Noovyis : (Rider, a Firenze 200 assunti da Runner Pizza con contratto nazionale della logistica) Playhitmusic - - Cascavel47 : Rider, a Firenze 200 assunti da Runner Pizza con contratto nazionale della logistica -