Repubblica | Hysaj potrebbe restare al Napoli senza rinnovare il contratto

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Quello disembrava l’unico addio certo per ildi Ancelotti. Lo stesso albanese aveva annunciato la fine della sua avventura nel club partenopeo. Era stato dato vicinissimo all’Atletico Madrid, ma poi il club spagnolo ha virato in modo deciso verso Trippier. Sono ancora in corsa la Roma e il Tottenham, ma secondo quanto scrive oggi l’edizione napoletana diesserci un colpo di scena.con ilancora una stagioneil, in scadenza nel 2021.un’offerta clamorosa, è questo lo scenario che si presenta all’orizzonte. “sarebbe il quinto esterno, capace di giocare sia a destra che a sinistra. È stato lo stesso giocatore a confermare l’intenzione di vestire ancora la maglia azzurra per poi mettere in difficoltà Ancelotti nel corso della stagione”. Dovrà ...

