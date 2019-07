Reddito di cittadinanza | 1 | 4 milioni di domande |  un terzo da Campania e Sicilia

Reddito di cittadinanza - abusivo "beccato" con la card in tasca : scatta la denuncia : Prendeva il Reddito di cittadinanza e lavorava in un cantiere edile abusivo: denunciato un muratore in provincia di...

Agrigenti : disoccupato prendeva Reddito cittadinanza ma faceva lavori edili - denunciato : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Eseguiva lavori edili abusivi con in tasca la carta del reddito di cittadinanza. Ma è stato scoperto e denunciato. E' accaduto nell'Agrigentino, dove un disoccupato è stato deferito all'autorità giudiziaria per truffa ai danni dell’ Inps. Sequestrato anche il cantiere.

Reddito di cittadinanza - marocchino lo percepiva ma lavorava in nero : Salvatore Di Stefano L'uomo si vantava della truffa girando per i bar del bolognese che frequentava assiduamente. La voce è giunta alla polizia locale che lo ha pedinato e sorpreso a vendere capi d'abbigliamento in nero, denunciandolo anche per ricettazione percepiva il Reddito di cittadinanza per un ammontare di 1042 euro al mese, ma lavorava anche in nero vendendo capi d'abbigliamento. Come se non bastasse il truffatore, un ...

Reddito di cittadinanza : pagamento luglio 2019 - ecco il giorno della ricarica : Reddito di cittadinanza: pagamento luglio 2019, ecco il giorno della ricarica Si avvicina il momento dell’erogazione della mensilità di luglio per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza: quando dovrebbe avvenire esattamente? Reddito di cittadinanza: non esiste un calendario ufficiale Quando si parla di accredito della mensilità relativa al Reddito di cittadinanza è sempre bene ricordare che non esiste un vero e proprio calendario, ...

Bonus Sud per chi assume giovani e percettori di Reddito di cittadinanza : L’INPS ha dato il via libera alle domande per l’ottenimento degli sgravi fiscali del Bonus Sud per le nuove assunzioni. L’istituto ha pubblicato la circolare con le istruzioni che servono ai datori di lavoro per utilizzare l’ esonero per le assunzioni, anche con apprendistato professionalizzante e le trasformazioni del periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019. Le indicazioni sono simili a quelle del Bonus per le assunzioni ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Gli equivoci irrisolti che penalizzano i disoccupati : Ancora oggi la macchina del REDDITO di CITTADINANZA non è stata del tutto messa in moto e restano degli equivoci irrisolti

Mercatone Uno - il silenzio continua : "1.860 lavoratori sotto il Reddito di cittadinanza" : I sindacati di categoria confermano la protesta del prossimo 24 luglio e polemizzano sul silenzio delle istituzioni...

Catania - con Reddito di cittadinanza ma dipendenti in nero : in tre denunciati : I tre sono stati smascherarli dai carabinieri del comando provinciale di Catania e del nucleo Ispettorato del lavoro. Si tratta di un 46enne, un 59enne e un 41enne che lavoravano come dipendenti rispettivamente in un bar, in un ristorante e in un supermercato. Sanzionati anche i titolari dei negozi per lavoro nero.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - inizia la fase due : l'elenco delle Regioni "pronte a partire" : C'è dopo una lunga attesa la firma delle prime convenzioni tra Anpal Servizi e le Regioni per la definizione delle azioni di...

Reddito di cittadinanza - arrivano i navigator : firmate le convenzioni tra Anpal e Regioni : Con la firma delle convenzioni tra Anpal servizi e le Regioni si dà il via libera alla contrattualizzazione dei navigator, le figure ideate per aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Le convenzioni sono state firmate, per ora, da 16 Regioni. Dal 19 luglio i navigator inizieranno quindi a firmare i contratti.Continua a leggere