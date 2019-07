Raoul Bova e Rocio Morales | altro che crisi | matrimonio in arrivo?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vicini al matrimonio - l’indiscrezione : E se Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposassero? D’altronde la loro intenzione è nota da tempo considerando che entrambi si sono sempre detti molto credenti e l’attrice in più di un’occasione ha ammesso che le piacerebbe molto sposare la sua dolce metà. Ora, come riporta Ilgiornale.it, sembra che il momento stia per arrivare: mentre festeggiano sei anni d’amore Raoul e Rocio sono stati visti passeggiare mano nella ...

Rocio e Raoul Bova pronti alle nozze : gli indizi : Gli indizi ci sono tutti: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova potrebbero convolare presto a nozze. Proprio in questi giorni, i due sono stati visti girare per le strade di Roma, entrando e uscendo dalle chiese del centro. Un chiaro indizio che potrebbe confermare che la coppia sia alla ricerca di un luogo per celebrare la cerimonia. Dopo ben sei anni insieme, e due bambine, Rocio Morales e Raoul Bova sembrerebbero aver deciso di pronunciare il ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vicini al matrimonio - l’indiscrezione : E se Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposassero? D’altronde la loro intenzione è nota da tempo considerando che entrambi si sono sempre detti molto credenti e l’attrice in più di un’occasione ha ammesso che le piacerebbe molto sposare la sua dolce metà. Ora, come riporta Ilgiornale.it, sembra che il momento stia per arrivare: mentre festeggiano sei anni d’amore Raoul e Rocio sono stati visti passeggiare mano nella ...

Raoul Bova e Rocio si preparano al matrimonio : Raoul Bova e Rocio Morales sono ancora a caccia di una chiesa per poter coronare il loro sogno d'amore. Nozze sempre più vicine per Raoul Bova e Rocio Mufioz Morales. Nel centro capitolino, due – che festeggiano sei anni d’amore – passeggiano mano nella mano, senza le figliolette Luna e Alma. Poi si concedono una sosta nella chiesa Gran Madre di Dio, che è vicina a Ponte Milvio: molto credenti, a quanto pare gli attori sognano di ...

Le fiction Mediaset che vedremo : da Alessandro Preziosi a Raoul Bova a Vittoria Puccini - i nuovi volti di Canale 5 : Le fiction Mediaset sono in piena rinascita. Se agli albori sono stati Alessandro Preziosi e Ambra Angiolini a riportare il pubblico davanti alla tv, nella nuova stagione televisiva toccherà ad altri attori di punta farlo tra nuove fiction e graditi ritorni come quello di Gianni Morandi e Giulia Michelini. Sembra proprio che a loro due tocchi l'arduo compito di segnare il passaggio dall'estate all'autunno con L'Isola di Pietro 3 e Rosy Abate 2, ...

Lo amo perché è bello dentro! Altro che crisi ... Rocio Morales pazza di Raoul Bova : Ha solo parole d'amore per il suo Raoul Bova l'attrice spagnola che da sei anni gli ha rubato il cuore. In un'intervista a Grazia, Rocio Munoz Morales parla del suo rapporto con l'attore italiano e svela quando si sposeranno. La storia d'amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova procede a gonfie vele già da molti anni. I due si sono conosciuti e innamorati sul set del fim “Immaturi – Il viaggio” e da allora non si sono mai ...

Rocio Morales... amo Raoul Bova perché è bello dentro : Rocío Muñoz Morales ha raccontato al settimanale “Grazia”, le sfide che ha affrontato sul lavoro, in famiglia e in amore. E del perché il suo compagno, l’attore Raoul Bova, è il miglior alleato per vincerle. L’attrice vive in Italia dal 2012 l’anno in cui girò il film “Immaturi “e si innamorò di Raoul Bova: «Lo amo perché è bello dentro. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un’anima ...

Rocio Munoz Morales su Raoul Bova : "Tutti si preoccupano del nostro matrimonio - tranne noi" : Solo qualche giorno fa si sussurrava insistentemente di una crisi tra Raoul Bova e la collega Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set di Immaturi. Ci ha pensato l'attrice ad allontanare le voci di rottura. E ultimamente lei stessa ha fatto delle dichiarazioni in merito.A Grazia la bella Rocio ha ripercorso la sua esperienza sul palco dell'Ariston, nel 2015: "Raoul mi mise in guardia spiegandomi che sarei finita nel mirino e anche il minimo ...

Raoul Bova e Rocío - nozze? Lei : “Voglia di una cerimonia romantica” : Rocío Muñoz Morales, matrimonio con Raoul Bova? “Ho voglia di organizzare una cerimonia romantica” Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono stati al centro del gossip negli ultimi giorni. Qualcuno ha spifferato che la coppia starebbe vivendo un momento no. La realtà, però, sembra essere assai diversa dai sussurri della cronaca rosa, visto che i […] L'articolo Raoul Bova e Rocío, nozze? Lei: “Voglia di una cerimonia ...

La storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film con Raoul Bova : L'annuncio del presidente della Federnuoto. "Sarà un onore per me. Grazie a tutti", è stato il commento del giovane...

La storia di Manuel Bortuzzo diventa un film con Raoul Bova : La storia di Manuel Bortuzzo raccontata in un film con Raoul Bova. Ad annunciarlo e' stato il presidente della Federazione italiana nuoto.

Dall’incubo al grande schermo - la storia di Manuel Bortuzzo diventa… un film : Raoul Bova sarà il regista : Il presidente della Fin ha annunciato che la storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film che sarà diretto da Raoul Bova Un incubo trasformato in opportunità, una storia triste divenuta piano piano un punto da cui rialzarsi per riprendersi la propria vita. Manuel Bortuzzo ci sta riuscendo alla grande, sfruttando l’agguato subito la notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma come una rinascita, nonostante la paralisi agli arti ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales - crisi smentita : Alberto Dandolo su Oggi aveva lanciato lo scoop: secondo il giornalista di gossip Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero stati in crisi a causa dell'attrice che avrebbe messo la sua carriera davanti a tutto.In realtà pare che i genitori di Luna, 3 anni, e Alma, 8 mesi, non stiano affatto vivendo un periodo difficile: la spagnola ha postato poche ore dopo il rumors una Instagram Stories"Siamo uno, inseparabili, appiccicati, come piace a ...

Raoul Bova e Rocio : tra i due non c'è nessuna crisi : Raoul Bova e Rocio smentiscono i gossip che li voleva in crisi arriva la smentita attraverso alcune stories su Instagram. Solo nella giornata di ieri è esploso il gossip sulla coppia formata da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Se solo qualche settimana fa si parlava di una presunta gravidanza (una foto postata sui social aveva insinuato il dubbio), il settimanale Oggi ha lanciato un vero scoop sui due. Secondo quanto riferito ...