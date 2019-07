Raggi paga utenze immobile occupato ad Ostia | l’esposto di CasaPound

Debiti non pagati - in Italia Raggiunta la cifra record di 82 - 3 miliardi : La massa di Debiti che è stata accumulata da famiglie e imprese ha raggiunto nel 2018 una cifra record, pari a 82,3 miliardi di euro. A rivelarlo è il rapporto Unirec, ovvero la federazione nazionale che riunisce oltre 200 aziende di servizi a tutela del credito (l’80% del settore in Italia, per un totale di quasi 17 mila professionisti).L'aumento dei Debiti di famiglie e impreseQuesta enorme montagna di Debiti è stata accumulata nel tempo e ...