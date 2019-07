Raggi | dipendenti Ama accusati di furto benzina mezzi sono stati licenziati

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – “Tolleranza zero per iinfedeli e per chi ruba risorse o beni che appartengono a tutti. I sette operatori Amadididaicon cui lavoravano, dopo un’indagine interna,immediatamente”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Questi ‘furbetti’, secondo le accuse, avrebbero usato il carburante per rifornire le proprie auto o per rivenderlo ad amici e conoscenti. L’inchiesta- aggiunge la sindaca- e’ stata aperta dalla Procura di Roma che ringrazio per il lavoro svolto. Da parte nostra, e’ necessario ribadirlo, arrivera’ sempre una risposta decisa in casi come questo: lo dobbiamo a tutti gli impiegati che onestamente svolgono ogni giorno con impegno il loro lavoro”. L'articoloAmadi...

