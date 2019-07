Quei falsi contratti agli amici pagati coi soldi dei migranti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Michel Dessì Non solo case e feste: Lucano assumeva parenti e compagni "bisognosi" con iper lo Sprar. Ecco le carte dell'inchiesta Riace, un’isola felice nel mare torbido e agitato della Calabria. Lì, glidi Mimmo Lucano, l’ex sindaco dei, oggi in esilio forzato dalla procura di Locri, non avevano problemi. Non dovevano lottare per trovare un lavoro, nessun sacrificio per arrivare a fine mese. Per glidi “Mimì” un posto sicuro c’era sempre. Anche in Calabria dove, secondo l’Ufficio statistico dell’Unione Europea, i giovani senza lavoro sono il 52,7%. A rivelarlo sono le carte dell’inchiesta “Xenia”, di cui noi de Il Giornale siamo entrati in possesso. Idello Stato non mancavano e Mimmo Lucano, secondo l’accusa, non si faceva problemi ad assumere compagni “bisognosi”, anche grazie a deifasulli. A beneficiarne anche il nipote di ...

