Pupi avati torna al cinema con l' horror il signor diavolo

Pupi avati - Il Signor Diavolo/ Video - 'Io ex chierichetto con una grande nostalgia' : Pupi Avati , Il Signor Diavolo : il regista torna al cinema horror, racconta il suo passato da chierichetto e anche molto altro.

Il Signor Diavolo - l’horror purissimo di Pupi avati spiazza con brividi e poesia : Macabro, sacrilego, diabolico. Pupi Avati torna al pane sconsacrato per i suoi denti: l’horror. E si sa quante bastonate ha ricevuto da noi il grande Pupi, ma ne Il Signor Diavolo (nelle sale il 22 agosto!) rivela in tutta onestà quell’ambigua cupezza presente in tutti i suoi “drammi”, architrave manifesta del male profondo nell’uomo che ha allegoricamente e liberamente illustrato nel primo decennio della sua carriera. Il Signor Diavolo spiazza ...