Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ciò che in un primo tempo ha scosso maggiormente l’opinione pubblica a proposito della vicenda Bellomo non sono tanto le accuse, pur gravi, che la magistratura ha contestato (maltrattamenti ed estorsione). Piuttosto ha colpito il fatto che in questo caso non avremmo a che fare con uno dei tanti “guru” di una qualsiasi setta che plagia biecamente gli individui, prediligendo soggetti portatori di fragilità fisiche e psichiche, oppure incolti e creduloni che facilmente cadono nel gioco di marpioni con pochi scrupoli. Per l’accusa le vittime in questione sono donne adulte, cultrici del diritto, con solidi studi alle spalle e desiderose di diventare giudici, “arbitri in terra del bene e del male”. Dopo la richiesta di arresto, egual stupore ha suscitato la lettura delle motivazioni con le quali i pm chiedono invece l’archiviazione del suddetto, adducendo che molti ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Psicoanalisi, quando il potere scatena la fiducia incondizionata. Mai sentito parlare di transfert? - ilfattoblog : Psicoanalisi, quando il potere scatena la fiducia incondizionata. Mai sentito parlare di transfert? - Cascavel47 : Psicoanalisi, quando il potere scatena la fiducia incondizionata. Mai sentito parlare di transfert?… -