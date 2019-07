Podcast Chiamate il Coach | Inziare a correre può cambiarci la vita

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) In questa puntata delilparliamo di come l’possa cambiarvi la. E non intendiamo solo in termini di perdita di peso… Sembra infatti che la running high, la felicità del runner, esista e che abbia una spiegazione chimica. In pratica quando si corre si produce leptina, direttamente correlati alla dopamina, l’ormone della felicità. La corsa, insomma, agirebbe sul meccanismo psicologico della ricompensa. In pratica, la soddisfazione sperimentata in seguito alla corsa, lascia una traccia positiva nel nostro cervello che assocerà il running a una esperienza positiva da ripetere, un po’ come accade per il sesso e dopo aver gustato il piatto preferito. Un altro buon motivo per iniziare aè che studi scientifici hanno dimostrato la correlazione positiva tra attività fisica e miglioramento delle funzioni cognitive e plasticità ...

IvaldiAndrea : @CaterpillarAM @marcoardemagni Grazie al podcast ho potuto sentire l’intero intervento di Liguori, grande monento r… - Gioiacoach : Se ti piacciono i podcast e ti interessa saperne di più sui tuoi talenti non perderti quello di Vanity Fair con...… - zazoomblog : Podcast Chiamate il Coach: #4 Abbiamo tutti un talento? - #Podcast #Chiamate #Coach: #Abbiamo -