Peter McNamara | è morto a 64 anni il tennista australiano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Èa 64, vincitore di tre tornei dello Slam in coppia con Paul McNamee e tra i migliori doppisti degliottanta. L’, secondo quanto reso noto dall’Atp, si è spento nella sua casa a Sonthofen, in Germania, dopo una lunga battaglia contro un cancro alla prostata. I più importanti successi della sua carriera li ha ottenuti con il suo amico d’infanzia McNamee, una coppia di doppio ribattezzata ‘Super Macs’ in grado di vincere due volte Wimbledon (1980 e 1982) e una volta l’Australian Open (1979) e di raggiungere la terza posizione del ranking mondiale.ha ottenuto ottimi risultati anche in singolare, compresa una semifinale in Australia, e nel 1981 fece il suo ingresso nella top ten raggiungendo il best ranking di numero 7. Commosso l’omaggio all’amico scomparso postato da McNamee su Instagram insieme a una foto che li ...

