“Per sempre” Quattro anni insieme | Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sono pronti

(Di lunedì 22 luglio 2019) Le sue canzonidiventate la colonnara di tantissime storie d’amore. Ma oggi è, 32, a dedicare parole importanti al suo. Riservata e discreta sulla sua vita privata,ha deciso di condividere sui social una fotoal suo. Ed è una vera rarità. “E ridiamoche ridiamo sempre, sempre, sempre… ma non basta mai!”, scriveriportando la frase di una canzone della collega Elisa, ma che descrive esattamente ciò che lei prova per il fidanzato. Lo scatto, inoltre, ha attirato anche l’attenzione di numerosi volti noti dello spettacolo, che hanno voluto commentare la foto con messaggi di sostegno per la coppia. Tra loro la collega Annalisa, il djFisico, Georgette Polizzi e GiMorandi.ha risposto alla sua fidanzata con un semplice: ”Per sempre”. Una ...

