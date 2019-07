Per i catalani di Sport «alta tensione Ronaldo-Sarri Cr7 infuriato per la sostituzione»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) L’amichevole col Tottenham Il quotidianoivo catalanosbatte in prima pagina la presuntatrae Cristianonella prima amichevole di stagione. Scrive che “ha sostituito il portoghese al 27esimo della ripresa e che CR7 ha abbandonato il campo come il volto per nulla sereno e ha scambiato un paio di frasi per nulla amichevoli con il suo nuovo allenatore”. Per poi aggiungere che non è accaduto nulla di compromettente ma che l’episodio può essere rivelatore dellache potrà esserci tra i due. Il tutto corredato da un collage di foto. Ovviamente va ricordato che inon hanno mai amato Cristianoe quindi ogni occasione è buona per cercare di offuscarne l’immagine. In Italia, invece, spazio al sorridentein panchina col piccolo invasore. L'articolo Per idi ...

prato_vilma : RT @adeoli1011: Negli ultimi 4 anni sono stata più volte in Catalogna, per turismo e per amici e nessuno, a partire dai miei Amici catalan… - JoyBolton20 : RT @adeoli1011: Negli ultimi 4 anni sono stata più volte in Catalogna, per turismo e per amici e nessuno, a partire dai miei Amici catalan… - piperlastrega : RT @adeoli1011: Negli ultimi 4 anni sono stata più volte in Catalogna, per turismo e per amici e nessuno, a partire dai miei Amici catalan… -