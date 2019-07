Pentathlon | Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 | Federico Alessandro e Giorgio

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Prosegue ala rassegna iridataA dimoderno: nelle semifinali maschiliMicheli vince il Gruppo B e va in finale col miglior punteggio (1115), mentreè primo nel Gruppo C e passa all’atto conclusivo con il sesto score (1100). Vanno invece fuori gli altri due azzurrini impegnati: Jacopo Maria Li Volsi è il secondo dei non qualificati dopo il 12° posto nel Gruppo C (1074), mentre è più indietro Emanuele Tromboni, 21° nel Gruppo B (1003). Domani la finale femminile con l’Italia rappresentata da Agnese Petricca. SEMIFINALE A MASCHILEA SEMIFINALE B MASCHILEA SEMIFINALE C MASCHILEA roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIPM

