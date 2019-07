Pensiero del giorno – Amore Incondizionato

Morte Giovanni Semeraro - il Pensiero di Ghirelli : “Uomo innamorato del calcio” : “Ci tenevo a dedicare un pensiero a Giovanni Semeraro, ad un uomo innamorato del calcio e, in particolare, del Lecce e per cui ha messo negli anni cuore, risorse e passione. Un presidente che ha progettato e investito ed ha raggiunto traguardi di rilievo in una delle piazze di prestigio del nostro calcio, supportata da una tifoseria appassionata. Mi unisco al dolore della famiglia cosi come fanno la Lega Pro e tutti i suoi club, e mi ...

LETTURE/ Da Manzoni a D'Arzo - quel Pensiero della morte che ci aiuta a vivere : Nel suo ultimo libro di poesia "Nel profumo delle catacombe" Gian Ruggero Manzoni aiuta il lettore a riscoprire la vita attraverso la morte

Pensiero del giorno – Tempi Moderni : Esistono vari modi per superare il periodo che stiamo vivendo. Sollecitati da decine di notizie contrastanti provenienti da tutto il mondo, rimaniamo basiti e troviamo difficile reagire. Capi di Stato e Responsabili del bene pubblico, apparentemente soggetti affidabili, si trasformano, nelle loro scelte, in individui aridi e prevaricatori. Istituzioni e persone nelle quali un tempo riponevamo la nostra fiducia, si rivelano fallaci. Perfino la ...

Si può giocare a Tetris con la sola forza del Pensiero - ecco l’esperimento che lo dimostra : Alzi la mano chi non ha mai giocato a Tetris, il puzzle game in cui bisogna incastrare alla perfezione dei tetramini di diverse forme, sempre composti da quattro blocchi, che “cadono” dall’alto. Per la versione originale del gioco servono manualità e dita leste, per quello sperimentato dai ricercatori dell’Università di Washington e della Carnegie Mellon basta la forza del pensiero. Già, perché tramite un’innovativa ...

Beppe Grillo ai giornalisti : “Siete i responsabili del degrado mentale e di Pensiero di questo paese” : “Siete voi i responsabili veri del degrado mentale, di pensiero di questo paese“. Lo ha detto Beppe Grillo, a margine di un incontro della Novamont, rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano della situazione dei rifiuti di Roma L'articolo Beppe Grillo ai giornalisti: “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pensiero del giorno – La Legge di Attrazione : Una delle leggi fondamentali della Fisica Moderna è La Legge di Attrazione ovvero La Legge di Creazione (ciò che si pensa, si manifesta). In tempi moderni siamo riusciti a capire che ‘il Pensiero è un processo spirituale, che la visione e l’immaginazione precedono l’azione e l’evento e che il momento dei sognatori è arrivata’. Queste parole sono tratte dal libro ‘La Chiave Suprema’ di Charles Haanel secondo cui in ognuno di noi è presente la ...

Milano-Cortina 2026 - Abodi : «Vittoria del Pensiero positivo italiano» : «Onore a chi le ha volute, promosse e difese, fino a questa, che considero una grande vittoria del pensiero positivo italiano, del pensiero plurale anche nella diversità di vedute, della prevalenza degli interessi comuni e del futuro che si realizza insieme». Così il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ha commentato la notizia […] L'articolo Milano-Cortina 2026, Abodi: «Vittoria del pensiero positivo ...

Il nuovo Pensiero unico della Silicon Valley. Sono svaniti gli ideali degli inizi : Sono abbastanza anziano per ricordare quando Twitter si definiva ‘la corrente per la libertà di stampa del partito per la libertà di stampa’”, scrive lo storico Niall Ferguson sul Sunday Times: “Ricordo anche la ‘Dichiarazione d’indipendenza del cyberspace’, il manifesto hippie-libertario di John Pe

Galli della Loggia : la scuola è nemica della libertà di Pensiero : Galli della Loggia: la scuola è nemica della libertà di pensiero – Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera si ricorda di essere liberale e scrive una cosa sacrosanta: la scuola serve per l’istruzione, non per la “educazione” degli studenti. L’educazione è il modo scelto dalla classi dominanti, le élite del politicamente corretto, che tendono a fare di ogni studente un suddito obbediente, non un cittadino che pensi con la sua testa. ...

Acqua - ambiente e agricoltura : annullato il viaggio del “Treno del Pensiero” : E’ stato annullato il secondo viaggio “ Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”. Per intervenute cause tecniche – si spiega in una nota – l’evento “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri”, in programma oggi, 15 giugno, è stato annullato. L'articolo Acqua, ambiente e agricoltura: annullato il viaggio del “Treno del pensiero” sembra ...

Acqua - ambiente e agricoltura : continua il viaggio del “Treno del Pensiero” : Fare il punto sulle buone pratiche che permettono la raccolta e il recupero dell’Acqua, parlare delle tecniche di riutilizzo delle acque reflue, approfondire le origini dell’agricoltura mediterranea, agricoltura che da sempre ha avuto un grande rispetto della risorsa idrica e del suo parsimonioso utilizzo, questi gli argomenti all’ordine del giorno del secondo viaggio “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri” ...

Oroscopo del 14 giugno : Scorpione innamorato - Ariete Pensieroso : Venerdì 14 giugno 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione ed il Sole assieme a Venere nel segno dei Gemelli. Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Pensieri per l'Ariete Ariete: pensierosi. Qualche asperità ...

Pensiero del giorno – Televisione e Spettatori : Accendendo il televisore e facendo ‘zapping’ per trovare un programma istruttivo e rasserenante, mi sono imbattuta per lo più in serial, telefilm e film di natura violenta. Che si tratti di commissari, di agenzie di polizia, di storie di spionaggio o di malavita organizzata, siamo in balia di immagini truci, violente e sanguinose. Se la TV pretende di rappresentare la vita per come la viviamo, c’è da credere che ognuno di noi porti dentro di sé ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Mi sono ammazzato al Pensiero del declassamento’ : Un paio di settimane dopo aver lasciato il Giro d’Italia da sconfitto, Elia Viviani sembra essere riuscito a voltare pagina e a ritrovare l’entusiasmo e la fiducia per guardare ai prossimi importanti appuntamenti. Il Campione d’Italia ha incassato l’apprezzamento del suo Team manager Patrick Lefevere, convinto di poter continuare la collaborazione anche nei prossimi anni con soddisfazione reciproca, ed è pronto alla grande avventura del Tour de ...