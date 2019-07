Pd | Franceschini | Errore evitare saldatura Lega-M5S Di Maio prende le

Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) L'ex Ministro Darioha concesso un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha ripercorso le ultime tappe del suo partito, a partire da quanto avvenuto dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Per il Pd quelle lezioni sono state indiscutibilmente disastrose, ma nonostante la perdita di consenso il partito si era comunque confermato come la seconda forza del Paese in termini di voti.Il M5S, diventato ago della bilancia con il suo 32,7%, cercava alleati per formare un Governo di coalizione. Da subito ha guardato a destra, iniziando a trattare con Matteo Salvini. Quando la trattativa sembrava naufragata per volontà di Berlusconi, si era iniziato ad aprire uno spiraglio nell'altra direzione.Il segretario reggente Martina si era detto pronto ad incontrare i 5 Stelle, ma ad escludere alla radice qualsiasi possibilità di accordo ci pensò l'ex segretario Matteo Renzi con ...

