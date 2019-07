Pd | Faraone | ' gravi parole Franbceschini | se intesa M5S | inevitabile nuova forza politica'

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "L'intervista di Franceschini èssima. L'idea che lui consideri una cosa diversa M5S e Lega, mentre per me sono la stessa cosa, mi vede lontano da lui anni luce da lui. Se il Pd dovesse andare in quella direzione, penso siacostruire una

Roky99760738 : RT @francescagraz1: Amici miei la guerra è iniziata : l'ha scatenata ad ogni costo @nzingaretti per poi,magari, dare la colpa ai renziani.H… - florianademiche : RT @francescagraz1: Amici miei la guerra è iniziata : l'ha scatenata ad ogni costo @nzingaretti per poi,magari, dare la colpa ai renziani.H… - Moixus1970 : RT @francescagraz1: Amici miei la guerra è iniziata : l'ha scatenata ad ogni costo @nzingaretti per poi,magari, dare la colpa ai renziani.H… -