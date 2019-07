Papa Francesco | nel 2005 il clamoroso rifiuto a Ratzinger | Vaticano | il no

Sbarco sulla Luna - Papa Francesco : “L’uomo ha realizzato un sogno straordinario - ora verso traguardi maggiori” : “Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, dopo aver recitato l’Angelus in piazza San Pietro, ricordando ...

Papa Francesco - i ministeri in Vaticano ai laici : picconata alla tradizione - rivolta contro il Pontefice : Torna a martellare su un suo vecchio pallino, Papa Francesco, ovvero la riforma della Curia romana. Pallino che coltiva da poco dopo il Conclave in cui fu eletto: come ricorda Il Giornale, Bergoglio mise in piedi un consiglio formato da nove cardinali, che dopo una serie di vicissitudini sono divent

Raffaella Fico Paparazzata in pubblico con Francesco l’ex di Paola Caruso : La showgirl Raffaella Fico dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi avrebbe trascorso un weekend romantico con Francesco, ex compagno di Paola Caruso. Come rivela il settimanale “Chi,” Alessandro Moggi, si starebbe già consolando tra le braccia della politica Elvira Savino. Invece Raffaella Fico si sta facendo paparazzare anche in pubblico con Francesco, con il quale ha appena trascorso qualche giorno di relax nella città di ...

Vaticano - Papa Francesco : la Chiesa non paga i 5 miliardi di Ici? Quanti soldi incassa dagli italiani : Tempo di manovra e, come ogni anno, tempo di "Ici del Vaticano". Mentre Papa Francesco può gioire per il miliardo di euro approssimativamente incassato nel 2019 con l'8 per mille per effetto delle donazioni dei contribuenti italiani (volontarie o "ignare"), allo Stato italiano mancano viceversa gli

Papa Francesco - la Orlandi e il cimitero teutonico - l'ultimo mistero : il vero confine tra Vaticano e Italia : Le tombe vuote delle principesse del cimitero teutonico, oltre che aggiungere mistero alla scomparsa di Emanuela Orlandi, hanno anche "scoperchiato" un nodo irrisolto tra Vaticano e Italia, quello dei confini geografici tra i due Stati. "Sarà una sorpresa - sottolinea Italia Oggi -, ma il teutonico

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco e Antonino muoiono a 13 e 9 anni : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, rimasto gravemente. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni anche il figlio più piccolo, Antonino di 9 anni, è deceduto.Il piccolo era stato ...

La verità sulla guerra “sovranista” contro Papa Francesco : (foto: Franco Origlia/Getty Images) Nei bar di Roma si è soliti ascoltare a corollario delle situazioni più disparate un motto: morto un Papa se ne fa sempre un altro. E oggi questo innocente motto – che può scandire la fine di una storia d’amore o di un governo, lasciando aperta la porta alla speranza di qualcosa di migliore – sembra essere il cruccio peggiore dell’internazionale sovranista, ormai da tempo in guerra aperta con Papa ...

Papa Francesco idolo di Repubblica - la vergogna : in cosa hanno trasformato Jospeh Ratzinger : Si sono svegliati particolarmente preoccupati per le sorti del cattolicesimo, ieri a Repubblica. Uno stato di ansia che ha trovato sfogo surrealista nel titolone "Cattolici a un bivio: il Papa o Salvini". Chi riuscisse a superare l' effetto comico involontario e si chiedesse quale sia il punto, trat

Perché un cattolico può dissentire da Papa Francesco : Camillo Langone Si può benissimo essere cattolici e salviniani e io ne sono la dimostrazione in quanto cattolico praticante e simpatizzante del Capitano se non altro a livello umano (un po' meno a livello politico: la politica economica del governo gialloverde proprio no). Cattolici e salviniani sono anche molti dei miei amici, sia del Nord sia del Sud dove i vecchi, penosi, vinosi cori antinapoletani del futuro vicepresidente del ...

Papa Francesco - il prete e la messa per Carola Rackete - il clamoroso successo di Salvini : il no della Curia : Forse serviva Matteo Salvini per evitare al Vaticano e alla Chiesa italiana una nuova figuraccia mediatica. Il leader della Lega, insieme al collega Gian Marco Centinaio, ha sollevato su Facebook il caso di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) che aveva organizzato una messa in